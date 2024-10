Forlì ha scoperto il pivot Del Chiaro: "Avevamo una marcia in più. Ora Verona"

Domenica nella sconfitta di Cividale ha chiuso con 6 punti e 6 rimbalzi in 27’. Invece mercoledì nella vittoria casalinga contro Cento il suo tabellino ha fatto segnare 19 punti – 10 nel primo quarto – in 24’ con 7/10 al tiro.

Angelo Del Chiaro, ha vinto il duello contro Benvenuti e ha disputato una grande gara. Cos’è cambiato?

"Sì, ho giocato una buona gara e sono soddisfatto della mia prestazione, ma c’è ancora tanto da migliorare e ogni giorno vado in palestra per riuscire a farlo".

Si aspettava una prestazione forlivese di questo livello, soprattutto nei primi 25 minuti?

"Ci siamo voluti riscattare dopo la sconfitta a Cividale e si è visto subito fin dall’inizio: eravamo più pronti sia di testa, sia di gambe".

Che vittoria è stata?

"È stato un successo molto importante per noi. Esordivamo in casa davanti al nostro pubblico e volevamo fare una buona prova per noi, per la società e per i nostri tifosi. E abbiamo avuto una marcia in più rispetto a loro fin dall’inizio".

Ma cos’è capitato a Cividale?

"Noi abbiamo cercato di fare la nostra partita forse con qualche alto e basso, semplicemente loro sono stati più bravi, come ha detto coach Martino alla fine. Di certo contro Cento non abbiamo ripetuto gli errori commessi e abbiamo disputato una buona gara, sia come atteggiamento sia tecnicamente. Sia in attacco che in difesa".

Si aspettava di segnare 19 punti?

"Sono contento di come sono stato in campo, ma per me è più importante la vittoria della squadra. Se poi questo coincide anche con una mia buona prova ben venga, a maggior ragione per la fiducia che sento sia da parte dei compagni, sia da parte dello staffa tecnico, fiducia peraltro totalmente ricambiata".

Le è chiaro che lei in questa Unieuro ricoprirà un ruolo importante?

"Lo so, il coach me lo ha detto e ne sono consapevole. Io devo sempre farmi trovare pronto e devo migliorare giorno dopo giorno".

Una vittoria che ci voleva...

"Siamo solo alla seconda giornata e il campionato sarà molto lungo. Il segreto sarà quello di guardare sempre avanti e lasciarsi alle spalle quello che è successo, sia che le cose siano andate male, sia che siano andate bene. Pensiamo alla prossima e a come possiamo migliorare e commettere il minor numero di errori possibile".

Ecco, parliamo degli errori.

"In attacco dobbiamo giocare insieme, passarci la palla e non avere fretta. E poi c’è la difesa. Tutto parte da lì, come ci ripete sempre coach Martino. Le partite si vincono sempre in difesa. Infatti contro Cento anche quando abbiamo faticato in attacco e loro si erano riavvicinati, l’abbiamo vinta con alcune eccellenti difese".

Questione americani. Segnano un po’ poco, non crede?

"Questo non è un problema. Stanno facendo entrambi quello che viene chiesto loro. La positività della loro prova non dipende certo da quanti punti segnano ma nel modo in cui hanno un impatto sulla partita. Contro Cento anche se non hanno segnato tanto ci hanno dato una grossa mano perché hanno fatto cose molto utili alla squadra".

Domenica arriva Verona, sarà il primo scontro con una delle squadre più forti.

"Sono certo che sarà una gran bella partita. Abbiamo entrambi una vittoria e una sconfitta, loro hanno espugnato Torino, poi mercoledì hanno perso in casa contro Milano. Vorranno rifarsi. Ma noi in casa vogliamo vincere, anche per la società e i nostri tifosi".

Poi avrete una settimana senza infrasettimanali: contento o preferisce giocare?

"Da un lato è sicuramente più faticoso e stressante, ma dall’altro giocare è bello e soprattutto ti concede la possibilità, nel caso di sconfitta o di brutta prova, di poterti rifare subito dopo pochi giorni".