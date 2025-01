Forlì, i conti adesso non tornano più. Scontri diretti e partite interne: troppi ko

Nel difficile momento che sta attraversando l’Unieuro sono due i dati che saltano all’occhio: il rendimento dei forlivesi contro le squadre che li precedono e le sconfitte in casa. Oggi l’Unieuro è decima in una classifica che vede in testa Rimini – avversaria di turno domenica prossima al Palafiera – con 32 punti, seguita dall’accoppiata Udine e Cantù a 30, Cividale a 28, Milano a 26 e il terzetto formato da Rieti, Avellino e Verona con 24; poi la Fortitudo con l’Unieuro a 22.

In questo momento la situazione negli scontri diretti dei romagnoli parla di dieci partite disputate – quattro in casa e sei in trasferta – con un bilancio di tre vittorie e sette sconfitte. Dato che scaturisce dal bilancio casalingo di un successo e tre battute d’arresto e da quello lontano da Forlì di due affermazioni e quattro ko. Ovviamente, escludendo Cividale contro cui l’Unieuro ha già disputato due partite, il dato è forzatamente parziale, ma non per questo meno significativo.

Nell’impianto di via Punta di Ferro i ragazzi di coach Martino hanno battuto Verona 92-86 alla terza giornata dopo due supplementari, poi hanno perso alla 12ª contro Cantù 71-76, quindi 64-65 contro Rieti nell’ultima di andata e poi domenica contro Cividale 79-82: tre sconfitte con uno scarto complessivo di 9 lunghezze.

Un po’ meglio sono andate le cose in trasferta. Forlì ha vinto ad Avellino 74-63 e a Milano 82-80, ma ha perso 77-69 a Cividale alla prima giornata, poi 81-73 a Rimini, 84-75 a Udine, e 76-71 dopo un supplementare a Bologna. Ipotizzando queste posizioni di classifica, a Forlì da qui alla fine restano otto scontri diretti, cinque in casa e tre fuori. In ordine cronologico saranno quelli di domani a Verona, di domenica in casa contro Rimini, di domenica 2 febbraio a Cantù prima di un tris di testa a testa casalinghi: il 9 febbraio contro Udine, il 19 contro Avellino e il 30 marzo contro Milano. Si chiuderà in aprile andando a Rieti il 6 e ricevendo la Fortitudo il 13. C’è tempo per recuperare, le partite da giocare sono tante e il segreto per risalire, ovvio, è uno solo: ricominciare a vincere questi scontri che al momento valgono doppio.

Discorso sconfitte in casa. Ad oggi l’Unieuro ha già perso quattro incontri disputati di fronte al proprio pubblico: quello imperdonabile contro Livorno 67-69 all’ottava oltre alle già citate sfide contro Cantù, Rieti e Cividale, queste ultime due consecutive, e questo quando mancano ancora ben 18 partite alla fine della stagione regolare. Per trovare un’ Unieuro più porosa in casa bisogna tornare alla stagione 2021/22 quando i forlivesi di coach Sandro Dell’Agnello in stagione regolare persero 5 partite interne (più due in Supercoppa e una nei playoff) contro Stella Azzurra Roma, Latina, Verona, Ravenna e Mantova. Nella stagione 2018/19 Forlì perse cinque volte in casa in stagione regolare (Montegranaro, Cagliari, Roseto, Ferrara e Treviso), con due coppie di ko consecutivi dopo la prima sconfitta contro i marchigiani.

Il numero più alto e la peggior striscia di sconfitte casalinghe consecutive nella storia della Pallacanestro 2.015 arrivò nella stagione 2016/17 (quella con la doppia guida tecnica di Garelli prima e Valli poi) rispettivamente contro Jesi, Imola, Ravenna, Trieste e Fortitudo. Quell’anno in totale i ko al Palafiera furono 9: otto in stagione regolare e uno nei playoff.

Le sconfitte in casa sono un po’ una costante nella storia del club. Nel primo campionato dopo la rinascita, la stagione 2015/16, Forlì perse la prima al Palafiera contro Cecina e quell’anno fra i cinque ko casalinghi complessivi va ricordato quello contro Rimini che vinse 70-71, unico successo degli adriatici al Palafiera.

Negli ultimi due campionati la Forlì allenata da Antimo Martino sn stagione regolare aveva perso soltato due volte in casa: contro Cividale e Vanoli Cremona il primo anno e contro Torino e Cantù l’anno scorso. Quest’anno va decisamente peggio.