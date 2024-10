Forlì in campo nel rinnovato Palafiera. Luci da show per ‘illuminare’ l’esordio

La prima partita in casa del nuovo campionato per l’Unieuro, in programma stasera contro Centro alle 20.30, sarà in un Palafiera rinnovato con tanto di nuovi seggiolini e luci scenografiche: 37 anni dopo la sua inaugurazione, l’attuale ‘PalaGalassi-Unieuro Arena’ in via Punta di Ferro riapre quindi al pubblico con un nuovo look, grazie a una operazione di restyling finanziata con risorse Pnrr e fondi propri del Comune di Forlì, e potrà essere ammirato e vissuto dai tanti appassionati presenti stasera.

I lavori, affidati alla ditta Atlante di Angri (in provincia di Salerno), hanno riguardato principalmente la riqualificazione, la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico dell’intero impianto sportivo. "Ad oggi è stato eseguito il 40% delle lavorazioni previste dal progetto – spiega l’assessore comunale allo sport Kevin Bravi –, come da accordi con la società di basket forlivese e per non interferire con lo svolgimento del campionato abbiamo suddiviso gli interventi in due stralci. In questa prima fase abbiamo installato le nuove poltroncine in scocca nera nel parterre rosso A ed E e nel parterre F dietro canestro. Abbiamo ridipinto di nero metà del soffitto per venire incontro alle esigenze televisive e sceniche ed innalzato tutte le balaustre con rinforzi in vetro per ragioni di sicurezza. Il nuovo sistema di illuminazione con faretti a led, inoltre, permetterà accattivanti giochi di luce e un importante risparmio energetico".

Approfittando degli intervalli di campionato fra un partita e l’altra e al netto di sovrapposizioni con altri spettacoli, si procederà gradualmente all’installazione di seggiolini anche in tutto l’anello giallo, nel settore ospiti, nel parterre gold D, in quello rosso B e in quello C dietro canestro, di fianco all’ingresso hospitality, garantendo così un comfort più elevato agli spettatori di tutti i settori.

La curva e il centrale numerato, invece, verranno riammodernati con l’avvio del secondo stralcio e anche in quelle zone del palasport dove adesso ci sono semplici gradinate verranno installate sedute in scocca di colore nero.

Nell’ambito di un altro appalto, sono stati già terminati invece gli interventi per l’ammodernamento del sistema di riscaldamento e aerazione con l’installazione di impianti tecnici innovativi ed efficienti. "Il nostro obiettivo – conclude l’assessore Kevin Bravi – è quello di rendere il PalaGalassi al passo con i tempi e sempre più internazionale, anche dal punto di vista artistico. Vogliamo che diventi la casa del basket e di tutto lo sport forlivese, un’eccellenza in termini di accoglienza, comfort e sicurezza per il pubblico di tutta Italia".