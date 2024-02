Forlì inarrestabile: al Palafiera fa 13. Momentaneo +6 sulla Fortitudo

Unieuro Forlì

73

Urania Milano

59

UNIEURO FORLÌ: Allen 3 (0/4, 1/3), Cinciarini 12 (3/4, 2/6), Valentini ne, Zampini 14 (2/5, 1/3), Tassone 2, Johnson 14 (5/10, 0/3), Pascolo 11 (4/4), Zilli 4 (1/7), Pollone 8 (1/1, 2/5), Munari, Zilio, Radonjic 5 (1/1, 1/2). All.: Martino.

WEGREENIT URANIA MILANO: Anchisi ne, Potts 8 (1/3, 1/3), Piunti, Amato 7 (1/2, 1/5), Lupusor 11 (2/6, 1/2), Montano 9 (2/4, 1/5), Landi 2 (1/3, 0/1), Bonacini 3 (1/2, 0/1), Beverly 15 (5/10, 0/1), Severini 4 (2/5), Cavallero (0/1). All.: Villa.

Arbitri: Gagliardi, Moretti, Giovannetti.

Parziali: 20-19, 27-33, 58-48.

Note – T2: Forlì 17/36 (47%), Milano 14/36 (42%); T3: Forlì 7/22 (32%), Milano 4/18 (22%); TL: Forlì 18/21 (86%), Milano 17/22 (77%). Rimbalzi: Forlì 37 (7 offensivi), Milano 35 (8 offensivi). Usciti per 5 falli: Allen e Amato.

Spettatori: 3.160.

Forlì supera anche l’Urania Milano e centra la settima vittoria consecutiva, la tredicesima in casa, cambiando marcia nel corso del secondo tempo, con una manciata di minuti frizzanti nella metà campo offensiva e una difesa solida che ha concesso solo 13 punti negli ultimi 11’ di gioco. Nonostante l’assenza di Valentini e un Allen poco brillante, l’Unieuro ha saputo portare quattro uomini in doppia cifra. La Pallacanestro 2.015, così, allunga in vetta alla classifica del girone Rosso, portandosi a +6 sulla Fortitudo Bologna, che dovrà recuperare il match contro Treviglio solo il 10 aprile.

L’Urania parte bene, insistendo sui giochi tra Amato e Beverly: i meneghini costruiscono uno 0-9 che vale il +5 (4-9), poi arrotondato sull’8-15. Forlì fatica invece a prendere ritmo. In difesa si soffre, Allen è poco coinvolto e l’attacco è disordinato (4/14 al tiro nei primi 5’). Così, sono Cinciarini e Pascolo, con 10 punti di fila in coppia, a tirare fuori i padroni di casa dalle secche (20-19).

Nella seconda frazione, il match si fa ancor più duro e intenso. Si segna col contagocce, le due squadre non si risparmiano, ma a farsi preferire è ancora Milano: 25-29 a metà periodo. Le trame dei biancorossi sono poco produttive, ma, subito prima dell’intervallo, ecco il break improvviso che dà la scossa. Pollone e Cinciarini colpiscono dalla distanza, Johnson è preciso dalla lunetta e l’8-0 vale il sorpasso (37-33) e l’inerzia della sfida.

Al rientro dagli spogliatoi le due squadre procedono a braccetto al piccolo trotto. Forlì tiene le redini, l’Urania resta in scia grazie a Montano. A metà del terzo periodo, però, l’Unieuro rompe l’equilibrio. La difesa comincia a farsi valere, Pascolo è un fattore sui due lati del campo e la bomba di Cinciarini vale il primo vantaggio in doppia cifra (57-46).

Nell’ultima frazione, quindi, i biancorossi legittimano la vittoria. Un nuovo parziale, questa volta di 9-0, mette loro le ali fino al +19 (67-48), quando sul tabellone mancano ancora 6’. È lo sprint decisivo, perché Milano è in confusione totale e ‘sbatte’ a ripetizione sulla difesa avversaria, trovando appena due canestri dal campo. Lo 0/3 dalla lunetta di Potts è un evidente segnale di resa. Forlì gestisce con facilità fino alla sirena conclusiva.