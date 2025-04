Forlì: la corsa ai playoff si complica, decisivo il derby con Fortitudo Bologna

Il ko di domenica scorsa ha ‘spinto’ Forlì un po’ più in giù in classifica. L’attuale quarto posto è infatti soltanto teorico, dal momento che Rieti e Cividale, agganciati i biancorossi a quota 42 punti, sono avanti per gli scontri diretti a favore. Cinciarini e compagni ‘vantano’ uno 0-4 negli incroci con i sabini e i friulani che non concede attenuanti di sorta. Così, nella sostanza, oggi la Pallacanestro 2.015 occupa la sesta casella della graduatoria.

Il piazzamento attuale, a fine mese quando terminerà la regular season, varrà l’accesso diretto ai playoff. Ma il margine di vantaggio sulla zona play-in (vi accedono le squadre classificate tra l’ottavo e il tredicesimo posto) si è ora assottigliato a due sole lunghezze. Fortitudo Bologna e Verona hanno infatti 40 punti in saccoccia ed entrambe proveranno a staccare il pass per la qualificazione diretta al tabellone a otto squadre, mettendo così nel mirino l’Unieuro.

La strada verso i playoff, per la squadra di Antimo Martino, non sarà dunque priva di ostacoli. Un ottimo punto di partenza, ad ogni modo, sarebbe guadagnarsi i due punti nel derby di domenica contro la Effe. In caso di successo, Forlì metterebbe ben quattro punti tra se e gli avversari di sempre: un buon margine di sicurezza. Inoltre, vincendo con sei o più punti di scarto e ribaltando così la differenza canestri, sarebbe certa di chiudere la regular season davanti ai bolognesi. Ma non basterà ancora per la matematica qualificazione ai playoff.

Mettendosi definitivamente alle spalle la Fortitudo, la strada si metterebbe certamente in discesa. Ma servirà poi un’ulteriore affermazione, tra Brindisi in casa e Cento (non ancora fuori dalla lotta playout) all’ultima giornata, per evitare il play-in. Questo perché Verona, oggi a -2 appaiata alla Effe, è un pericolo concreto: può far punti contro Piacenza e Vigevano e precede virtualmente Forlì per gli scontri diretti. Ma se anche l’aggancio e quindi il sorpasso a tinte gialloblù dovesse andare in porto, l’Unieuro con quattro punti conquistati sarebbe comunque settima. Forte così dell’ultimo piazzamento valido per i playoff, nonostante la Tezenis potenzialmente sesta.

Attenzione, però, perché due successi garantiranno la qualificazione soltanto se uno di questi sarà il derby contro la Fortitudo. Infatti, se la Pallacanestro 2.015 avrà la meglio di Brindisi e Cento, dopo essere però finita in precedenza al tappeto contro la Effe, ecco che la settima posizione sarebbe tutt’altro che in cassaforte. Perché, in questo modo, Forlì non sarà più padrona del proprio destino e tutto dipenderà dai risultati delle avversarie. Nello specifico, delle ‘solite’ Bologna e Verona, che sarebbero premiate dalla classifica avulsa nel caso di un filotto di 3/3.

Il match in programma domenica sera all’Unieuro Arena, insomma, è davvero fondamentale. Vincendo, Forlì si liberebbe di ben quattro avversarie. Oltre alla compagine di coach Caja, anche il trio a quota 38 punti (Pesaro, Torino e Milano) sarebbe tagliato fuori. Viceversa, la corsa ai playoff potrebbe complicarsi non poco. Gli ultimi 120’ di una regular season intensissima possono riservare sorprese.