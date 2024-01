Forlì, l’orologio può portarti a Trapani. Ecco le possibili rivali: anche quella dei record

L’affermazione biancorossa su Verona, sabato scorso, cela importanti risvolti anche a livello di classifica. La Pallacanestro 2.015 ha superato una diretta rivale per le prime posizioni e ha conquistato due punti di platino, spingendo la Tezenis al quinto posto addirittura a -6. Il momentaneo primato conquistato è subito sfuggito di nuovo nel pomeriggio di domenica, quando la Fortitudo ha violato il campo di Piacenza confermandosi capolista solitaria. Ma l’Unieuro resta comunque la seconda forza del girone Rosso, tenendosi alle spalle le varie Udine e Trieste, avversarie delle prossime settimane.

Un piazzamento importante, quello di Forlì, chiamata quantomeno a conservarlo quando mancano appena tre giornate al giro di boa della regular season. Domenica 4 febbraio, quando Cinciarini e compagni ospiteranno Trieste, si faranno i conti delle prime 22 partite disputate e si spalancheranno le porte della rinnovata seconda fase, che prende forma dalla fase a orologio già vista nella stagione 2021/22. In questo secondo scorcio di stagione, al via già la domenica successiva, si incroceranno i guantoni con le formazioni del girone Verde, continuando però ad accumulare punti nel girone iniziale, quindi nel Rosso per i forlivesi. In programma ci saranno ben dieci partite: cinque con le formazioni che seguono nella classifica del Verde e altrettante con le formazioni che, invece, precedono.

Terminasse oggi la prima fase, l’Unieuro se la vedrebbe fuori casa contro le ultime quattro in classifica del girone Verde. Tutte trasferte sulla carta piuttosto abbordabili: Latina, Casale Monferrato, Agrigento e Luiss Roma (curiosità: i laziali, attualmente ultimi, sono già matematicamente certi di incrociare Forlì). L’unico spauracchio, naturalmente, sarebbe rappresentato dalla sfida alla capolista Trapani. La squadra degli ex forlivesi Marini e Pullazi è la regina incontrastata dell’altro raggruppamento, imbattuta dal 21 ottobre scorso (l’unico ko), tanto che con 14 successi filati ha toccato il nuovo record per l’A2, e ha già la prima posizione in tasca. Forlì eviterebbe l’incrocio solo ed esclusivamente chiudendo davanti a tutte le avversarie del Rosso in classifica. Difficile, però.

Più equilibrate e probanti – ad eccezione della sfida alla già citata Trapani – le sfide che si disputeranno tra le mura amiche dell’Unieuro Arena. Dove la squadra di Antimo Martino, oggi, finirebbe per trovare Torino, Rieti, Juvi Cremona, Urania Milano e Treviglio. Di fatto, si eviterebbero soltanto due squadre: Cantù (oggi seconda del Verde) e Vigevano (ottava).

La situazione, naturalmente, può variare nel corso dei 120’ di prima fase che restano ancora da disputare. Così come l’Unieuro può migliorare o peggiorare il proprio ‘status’ in classifica, anche nel girone Verde si possono assistere a cambi di posizione in grado di rimescolare in un amen le carte in tavola. In coda, nel prossimo fine settimana è in programma lo scontro diretto Latina-Casale: difficilmente però potranno andare oltre la terzultima piazza.

Più serrato, invece, il confronto nelle zone di alta classifica del girone Verde, dunque tra le squadre che l’Unieuro ospiterà in via Punta di Ferro. Nelle restanti tre giornate sono in programma diversi scontri diretto (Torino, ad esempio, ne avrà tre: Trapani, Milano e Cremona) e ben sei squadre sono raccolte in appena 8 punti. Tra tutte, ad ogni modo, Treviglio, oggi settima, è quella con le maggiori chance di vedersela con i forlivesi.