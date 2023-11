Forlì, Martino non vuole fermarsi: "C’è Cividale: vincere aiuta a vincere"

"Siamo pronti e vogliamo mettere in campo una prestazione solida, con entusiasmo, perché davanti ai nostri tifosi vogliamo vincere e dare continuità ai risultati positivi". Coach Antimo Martino presenta così la sfida contro Cividale (palla a due ore 18, Unieuro Arena), nel turno infrasettimanale della 7ª giornata di campionato. La squadra di coach Stefano Pillastrini "presenta un roster differente rispetto alla scorsa stagione e da parte loro mi aspetto un match molto tattico e gagliardo, in cui i nostri avversari proveranno a crearci dei problemi. Noi dovremo essere bravi a metterci tanta energia, che dovrà essere il nostro marchio di fabbrica, anche perché possiamo e riusciamo a mettere sul parquet più intensità rispetto allo scorso anno".

La Pallacanestro 2.015 si presenterà al completo, anche se "giocando dopo pochi giorni ci sono un po’ di acciacchi post-partita che ci auguriamo di recuperare al meglio per una settimana molto intensa". La parola d’ordine per Antimo Martino è decisamente ‘continuità’, che passa "da una conoscenza reciproca che aumenta di partita in partita". Sia i giocatori che lo staff tecnico stanno accumulando esperienza, andando a conoscere i punti di forza, ma soprattutto i fattori da migliorare nel corso della stagione. "Ogni gara è importante anche perché nel precampionato non siamo riusciti sempre a lavorare con il gruppo al completo, rallentando così, soprattutto nella prima fase, il percorso di crescita. Ma sono molto contento del risultato positivo in trasferta contro Piacenza, soprattutto per come è maturato. Perché le vittorie sono importanti sia dal punto di vista psicologico che per la crescita dell’autostima e il valore di questo successo deve essere percepito in pieno".

Insomma "vincere aiuta a vincere, ma dobbiamo continuare a impegnarci, sapendo che stiamo disputando un campionato molto difficile, in cui il livello è cresciuto". La scorsa stagione ha visto i biancorossi protagonisti assoluti "con un filotto di vittorie e di prestazioni notevoli, ma quest’anno siamo di fronte a un girone diverso. Siamo chiaramente ambiziosi e cercheremo di ripeterci, ma nulla è scontato e non è detto che ci riusciremo, e soprattutto che le modalità siano le stesse. Ecco perché continuo a dire che continuare a fare paragoni con lo scorso anno è il modo migliore per non ripeterci".

Certamente i forlivesi giocano un basket differente, anche per aver cambiato la maggior parte degli elementi del roster e sono in grado di mettere in campo più atletismo, con caratteristiche tecniche e fisiche diverse: "Sta allo staff tecnico esaltare i talenti dei singoli atleti e cucire l’abito secondo le peculiarità di ognuno".

A Piacenza, Martino ha visto anche un Fabio Valentini sulla via d’uscita dal tunnel di inizio stagione: "Ha disputato una partita positiva, in cui ha inciso e dove si è vista una crescita rispetto alle prime uscite. Gli avevo ribadito prima del match di stare tranquillo, ora il tiro da tre punti, che è il suo punto di forza, non entra mai, ma non può aver dimenticato come si fa canestro. Sono convinto che sia solo una questione di tempo e Fabio ha già fatto un primo step per tornare a essere quello che è sempre stato".