Forlì, nei big match c’è la rivincita. Al ritorno quasi tutti al Palafiera

L’ultima uscita del girone d’andata – colpice il netto calo finale – ha significato per l’Unieuro il terzo passo falso nei quattro big match giocati. Soltanto la sfida contro Udine, nove giorni fa, ha regalato i due punti a Cinciarini e compagni. Riflettendo, di conseguenza, un ruolino di marcia diametralmente opposto tra le uscite casalinghe e quelle lontano da via Punta di Ferro.

La Pallacanestro 2.015 può infatti vantare un percorso netto davanti agli occhi dei propri tifosi: cinque vittorie in altrettanti match disputati. Due di questi, contro Nardò e Orzinuovi, sono stati conquistati nella prima metà di ottobre sul campo neutro di Ferrara, ma la sostanza non cambia. Quando Forlì ha ospitato un’avversaria, è sempre riuscita a fare la voce grossa, nonostante i tre successivi incontri (Rimini, Cividale e Udine) chiusi dopo un overtime e quindi non senza qualche difficoltà.

Musica che cambia, al contrario, quando i forlivesi fanno visita a un’altra compagine. In questo caso il record nei primi due mesi di regular season è in perfetta parità: tre vittorie e altrettante sconfitte. Gli uomini di Antimo Martino non hanno tremato a Chiusi, e hanno saputo fronteggiare avversari potenzialmente scivolosi come Cento e Piacenza. Gli scontri diretti in trasferta contro le altre prime della classe e grandi favorite, però, hanno riservato loro lo stesso scenario conclusivo, vale a dire un ko.

È ciò che è avvenuto nell’infrasettimanale del PalaDozza contro la Fortitudo Bologna, oggi capolista. Quindi, prima di domenica a Trieste, anche il viaggio a Verona, a inizio novembre, fu da dimenticare. Nella scorsa stagione, Forlì seppe costruire gran parte delle proprie fortune e della propria ‘robustezza’ anche attraverso importanti affermazioni lontano da via Punta di Ferro.

Al tempo stesso, va evidenziato come i big match del girone d’andata del girone Rosso abbiano generalmente riservato ben pochi colpi esterni. Tra le cinque avversarie già analizzate solo due casi: la Fortitudo ha violato il campo di Trieste, mentre Verona ha fatto altrettanto domenica al PalaDozza. I numeri si alzano considerando anche Nardò, squadra rivelazione oggi quinta a -2 dalla Pallacanestro 2.015: i salentini hanno perso in casa contro Trieste ma hanno espugnato Verona.

Insomma, Forlì è in buona compagnia e ha la possibilità di rifarsi con le squadre che le hanno riservato, fin qui, qualche amarezza. Tra il 10 dicembre e il 4 febbraio, del resto, Effe, Verona e Trieste dovranno rendere visita ai biancorossi al Palafiera: nel girone di ritorno tre delle quattro big dovranno venire a Forlì. Un vantaggio non di poco conto per l’Unieuro, quando le partite cominceranno a scottare per davvero.