Forlì, non è facile trattenere Martino. La promozione però aiuterebbe l’intesa

Quando nel giugno 2019 Forlì presentò coach Sandro Dell’Agnello, ammise di aver cominciato a pensarci vedendo la sua Bergamo approdare in semifinale nella Final Eight di Coppa Italia di A2. Figurarsi, allora, quanti si possano preparare a dare la caccia a chi la Coppa Italia 2024 l’ha vinta: Antimo Martino, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno. Da sempre, infatti, l’appuntamento primaverile dà il via alle grandi manovre per le panchine della stagione successiva. In questo scenario, il presidente Giancarlo Nicosanti ha detto al Carlino, alla vigilia della manifestazione romana, che ci sarà un incontro tra società e coach per parlare del rinnovo.

Stando a quanto è possibile ricostruire, Forlì ha cercato di allungare l’esperienza di altri due anni. Martino, vero e proprio artefice di due stagioni super, è legittimamente convinto che aspettare gli convenga perché a chiamarlo potrebbe essere l’A1. Categoria che potrebbe però ottenere con Forlì sul campo. Il punto è che i tempi fra le due parti in causa potrebbero non coincidere.

Primo scenario, oggettivamente il più improbabile: nel prossimo incontro Martino e Forlì trovano l’accordo, valido anche se la promozione dovesse sfumare. Serve, evidentemente, una robusta (e doverosa) offerta economica, unita a un rinnovato progetto tecnico. Secondo scenario: di fronte a una mancata intesa, la Pallacanestro 2.015 comincerebbe ad esplorare alternative per prepararsi a sostituire Martino nella stagione 2024/25. Se il coach molisano è molto appetibile, anche la panchina di Forlì lo sarebbe. Si va dunque verso un finale di stagione da separati in casa? Non è detto. Innanzitutto, gli addetti ai lavori non prevedono un grande numero di cambiamenti sulle panchine di A: anche se le cose possono cambiare in poche settimane, il coach avrebbe meno chance.

Se Martino e Forlì rimanessero in stand-by (e con loro l’eventuale sostituto), si aprirebbe di conseguenza un terzo scenario: l’accordo in extremis, con una porta tenuta aperta, specie in caso di promozione. Non facile ma nemmeno impossibile. Va detto comunque che Martino avrebbe sicuramente molti pretendenti anche in A2: secondo qualcuno, sarebbe particolarmente interessata Verona, ma anche Cantù e Treviglio potrebbero essere, a fine stagione, due ‘grandi’ desiderose di cambiare, capaci di unire ambizioni e forza economica.

Ma in casa forlivese oltre a quello dell’allenatore in scadenza a giugno c’è un altro nome, importante: quello del general manager Renato Pasquali. Classe 1954 (compirà 70 anni il 31 luglio), l’ex assistente di allenatori del calibro di Ettore Messina e Mike D’Antoni, sta concludendo la sua settima stagione dietro la scrivania del club biancorosso. Forte di un rapporto di stima e fiducia con tutti i soci della Fondazione, e in particolare con il presidente Giancarlo Nicosanti, Pasquali ha accompagnato squadra e società passo dopo passo, forte della sua doppia competenza, tecnica e manageriale. Anche per lui si pone il tema del rinnovo contrattuale.

La Pallacanestro 2.015 in questo momento ha altri capitoli urgenti (Martino e mercato), ma l’idea è quella di andare avanti in questo modo con l’ex allenatore, casomai affiancandogli un’altra figura in vista del futuro. La Fondazione e il presidente sono determinati nel proseguire con Pasquali ma l’esito del finale di stagione potrebbe anche cambiare le carte in tavola. E lo stesso dirigente, soprattutto se dovesse arrivare l’A1, potrebbe decidere di salutare tutti da vincitore, fermarsi o magari affrontare altre sfide (pare piaccia non poco a Udine, dove troverebbe come gm uno che conosce bene, il trevigiano Andrea Gracis).

Marco Bilancioni

Stefano Benzoni