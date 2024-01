Forlì pronta alla volata d’inverno. Martino: "Momento chiave, vietato sbagliare"

"Ci aspetta una partita che arriva in un momento chiave della stagione dove tutte le gare acquisiscono ancora più valore". Coach Antimo Martino presenta così il match contro Chiusi (palla a due ore 18, Unieuro Arena). Nel mirino di questa ‘volata d’inverno’, negli ultimi tre incontri della regular season, sicuramente anche il pass per la Final Four di Coppa Italia e il miglior piazzamento possibile in vista della fase a orologio.

La formazione toscana è ultima in classifica "ma farà di tutto per metterci in difficoltà e dovremmo metterci massima attenzione con grande mentalità e i giusti stimoli. Inoltre vogliamo mantenere inviolato il nostro campo, facendo le cose necessarie per indirizzare la sfida nella giusta direzione". La squadra forlivese si presenta al completo, "anche se in settimana abbiamo deciso di gestire Giacomo Zilli che soffre di qualche acciacco. Negli ultimi giorni, però, si è allenato regolarmente con i compagni".

All’andata Forlì vinse in trasferta, ma non fu un incontro semplice a dimostrazione di un girone equilibrato. "Chiusi viene da una vittoria e vorranno ripetersi – prosegue Martino – e quindi dobbiamo approcciare bene il match. È chiaro che bisogna riconoscere onestamente che esistono dei valori assoluti, ma è pur vero che si può perdere contro chiunque in questo campionato e in generale nello sport. Basti ricordare le difficoltà che abbiamo avuto a Orzinuovi... che poi due settimane dopo ha avuto il possesso decisivo contro la Fortitudo o la stessa Cividale che ha battuto Rimini, noi e Trieste".

Il timore di uno staff tecnico è sempre quello che, inconsciamente, i giocatori possano sottovalutare la partita: "Ma io continuo a ripeterlo e non lo faccio sicuramente per pretattica. Non dobbiamo farci condizionare dal loro piazzamento nel girone e affrontare i nostri avversari con serietà, anche se in questa stagione, a parte contro Cividale, i ragazzi hanno sempre dimostrato di avere il giusto approccio, soprattutto con le squadre di media e bassa classifica. Sono comunque convinto e mi aspetto che non ci sia superficialità". Chiusi è una compagine che è cambiata nel corso della stagione e che "tra campionato e Supercoppa abbiamo già incontrato due volte. Sono un gruppo tenace, che non molla mai e ci prova sempre, con Austin Tilghman che è un giocatore molto importante e un playmaker di grande stazza. Dovremo fare attenzione anche perché nel ruolo di ala grande hanno due tiratori da tre punti con caratteristiche molto simili e dispongono di una rotazione lunga. Occorrerà una prestazione solida".

Coach Martino chiede alla squadra biancorossa di mettere in pratica il desiderio di ogni allenatore, quello cioè di "raggiungere la vittoria finale attraverso un buon incontro, dopo averlo preparato bene".