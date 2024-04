Forlì, ricorda i blitz a Rimini e Roma. Anche senza Allen squadra in palla

Tra poco più di una settimana prenderanno il via i playoff di serie A2 e la Pallacanestro 2.015 sarà chiamata ad affrontare il proprio personale Everest. Come risaputo, i biancorossi dovranno fare a meno per tutta la post-season di Kadeem Allen, elemento cruciale tanto nella metà campo offensiva quanto in quella difensiva. Un’assenza pesantissima che Cinciarini e compagni dovranno riuscire in qualche modo a tamponare. Del resto, già più volte in stagione hanno saputo fare di necessità virtù quando il classe ’93 ha marcato visita, riuscendo puntualmente a spuntarla.

Nel corso della regular season, infatti,Allen ha saltato complessivamente tre incontri a causa di piccoli problemi fisici. Il primo forfait arrivò nientemeno che alla vigilia dell’atteso derby pre-natalizio contro Rimini. Per l’occasione, l’ex Celtics e Knicks si procurò un risentimento all’inserzione del retto femorale sinistro che convinse il club a non rischiarlo. Dopo un primo tempo equilibrato nonostante il -10 dell’intervallo, Forlì riuscì a sopperire alla sua mancanza trovando il giusto contributo da tutti (cinque uomini in doppia cifra) e regolò gli adriatici 68-80 con una grande prova difensiva nelle fasi decisive.

Un mese e mezzo fa, poi, Kadeem non prese parte alla trasferta di Roma, casa della Luiss. Anche in quel caso la doccia fredda arrivò di fatto a ridosso della palla a due. Questa volta, però, l’infortunio era di ben altro stampo e ben più ‘pesante’. Il giocatore aveva infatti accusato il poi noto problema alla caviglia della gamba destra che per diverse settimane lo ha tormentato e che soltanto negli ultimi tempi cominciava a dargli respiro. Sta di fatto che l’Unieuro superò anche l’ostacolo capitolino: 79-81 il finale col canestro decisivo a fil di sirena di Davide Pascolo.

Unieuro che, poi, è riuscita a fronteggiare con successo pure diversi match col proprio pezzo da novanta a mezzo servizio. Sì, perché Allen rientrò in campo dall’infortunio alla caviglia soltanto a metà marzo, in occasione della Coppa Italia vinta al PalaTiziano. Naturalmente in condizioni fisiche tutt’altro che brillanti. Al punto che per ben due volte dovette temporaneamente fermarsi nel corso della semifinale contro Cantù (12 punti in 16’) e, il giorno successivo, la finale contro la Fortitudo Bologna (9 punti in 26’) non fu certo una passeggiata per lui. Ma in entrambe le occasioni i biancorossi uscirono a braccia alzate.

Così come nella fase a orologio riuscirono a fronteggiare la sua uscita di scena prematura a metà del terzo quarto, per cinque falli, contro Agrigento. I siciliani, avanti nel punteggio di una lunghezza, furono regolati 69-80 a domicilio. Stesso destino che, giusto domenica scorsa, è toccato a Latina, proprio nella triste giornata in cui la stagione del nativo di Wilmington si è chiusa anzitempo.

L’unico passo falso forlivese senza Kadeem Allen si è registrato il 10 marzo scorso, nel 69-78 subito all’Unieuro Arena per mano di Torino. Era la sfida che cadeva esattamente a cavallo del ‘doppio’ impegno capitolino, tra il match contro la Luiss Roma e la Final Four di Coppa Italia. Una sconfitta indolore, in cui inevitabilmente incise a fondo proprio l’assenza dell’esterno di Antimo Martino. Con un particolare, però, da non prendere sottogamba. Dovesse superare l’ostacolo Vigevano nei quarti di finale, Forlì potrebbe incrociare nuovamente i piemontesi in semifinale. Per provare ad approfittare di nuovo dell’assenza di Allen, però, la Reale Mutua dovrà prima sbarazzarsi di Trieste.