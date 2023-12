Forlì ritrova l’ex Donzelli: "Meritate la promozione"

Daniel Donzelli, 27 anni, ala, è stato nella stagione 201819 un giocatore della Pallacanestro 2.015 in serie A2 e domani sera sfiderà proprio Forlì al PalaBertocchi. Durante l’esperienza in Romagna Donzelli contribuì al raggiungimento dei playoff promozione e la scorsa estate ha firmato per Orzinuovi dove ha riabbracciato con piacere coach Andrea Zanchi, che aveva incontrato quando era molto giovane a Casalpusterlengo.

Donzelli, partiamo dalla sua stagione trascorsa in maglia biancorossa. Quali i ricordi a Forlì?

"Una bella esperienza e un ottimo ricordo, con l’obiettivo dei playoff centrato. Venivo da un grave infortunio alla schiena e mi è stata data l’occasione di giocare con continuità. Poi le nostre strade si sono divise, ma quell’anno in Romagna è stato utile per rientrare e capire che la brutta parentesi dell’infortunio era per sempre alle spalle e avevo davanti un periodo finalmente positivo".

Adesso il calendario propone il match contro la formazione di coach Antimo Martino. Che partita sarà?

"Forlì è in fiducia e la partita che ha vinto contro la Fortitudo ai supplementari dimostra la forza del gruppo. Sarà una gara difficile, anche perché i nostri avversari sono una squadra completa, con un roster molto profondo. Partiamo sicuramente sfavoriti e sembriamo perdenti in partenza, ma si gioca cinque contro cinque, cercheremo di darle fastidio e faremo il possibile per fermare la capolista".

Secondo lei questa Unieuro ha possibilità di promozione in A1?

"Stanno disputando un’ottima stagione e già da alcuni anni provano a fare il salto di categoria. Il girone Rosso è comunque molto equilibrato, con diverse società ambiziose. Mi auguro veramente che quest’anno possano raggiungere l’obiettivo. Lo meritano la società, i giocatori e i tanti tifosi che seguono la squadra con passione, in un palasport sempre caldo".

Quali gli elementi più pericolosi di Forlì che dovrete affrontare?

"E’ una compagine piena di buoni tiratori, con Daniele Cinciarini che è un giocatore di grande esperienza e un pacchetto di lunghi competitivo. Sono legato a Fabio Valentini che facendo bene in campionato e gli auguro di raggiungere i suoi obiettivi professionali e personali".

Come valuta invece il gruppo a disposizione del suo coach Andrea Zanchi?

"Siamo uniti e coesi, anche se dobbiamo migliorare assolutamente le nostre prestazioni. In realtà abbiamo sbagliato solamente due partite, mentre nelle altre ce la siamo giocata alla pari con tutte le squadre in un girone veramente difficile e con formazioni di alto livello. Ma con il recente arrivo nel roster di Michael Grant Basile abbiamo ora a disposizione un’ala forte dal grande potenziale, molto pericoloso in fase offensiva, che ha già mostrato la sua qualità e che ci aiuterà a risalire la china".

In chiusura, quale l’obiettivo da centrare per lei e i suoi compagni?

"La salvezza è il traguardo da raggiungere. Non sarà semplice visto l’equilibrio anche nella parte bassa della classifica, ma ci proveremo fino alla fine del campionato".