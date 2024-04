Forlì sa vincere le partite più dure. Lo dicono i numeri del girone Rosso

L’assenza di Kadeem Allen sarà un handicap non di poco conto. Ma la Pallacanestro 2.015, tra pochi giorni, ai blocchi di partenza dei playoff di serie A2, proverà ugualmente a giocarsela ad armi pari. Spingendo innanzitutto sulla forza del proprio collettivo, ma anche facendo valere la supremazia che ha saputo puntualmente imporre alle avversarie in ogni fase del campionato.

Classifica alla mano, Forlì è la miglior squadra del girone Rosso, la testa di serie numero uno del tabellone Oro, ma non la migliore in assoluto in categoria. In 32 test complessivamente sostenuti, i biancorossi si sono imbattuti in 6 passi falsi. Trapani ha saputo fare di meglio: appena 3 sconfitte in tutto. Due squadre hanno battuto entrambe: Cantù in trasferta e Cividale in casa. Le altre sconfitte dell’Unieuro? Dovute anche al maggior tasso tecnico che il girone Rosso ha saputo produrre.

Lo ha sentenziato il confronto tra i due gironi di A2, nella fase a orologio appena andata in archivio. In maniera anche piuttosto netta. Nei 120 match andati in scena nell’appendice della prima fase, le squadre del Rosso hanno strappato la bellezza di 75 vittorie. Quelle del Verde, di conseguenza, hanno conquistato appena 45 successi. Un divario decisamente evidente. Soltanto in occasione dell’ottava giornata, poco meno di un mese fa, si sono registrate più vittorie delle squadre del girone Verde (8), che giocavano in casa, rispetto a quelle del Rosso (4).

In questo quadro, la già citata Cividale ha addirittura fatto percorso netto, chiudendo da imbattuta l’ultimo scorcio di regular season, con dieci vittorie in dieci partite. Rimini ha fatto appena peggio, perdendo soltanto a Rieti e coronando così la lunga rincorsa alla zona playoff. Alle loro spalle, ecco le due capoliste Forlì e Trapani, entrambe appaiate con un record di 8-2 nella ‘speciale’ classifica della seconda fase. Del girone Rosso, soltanto Orzinuovi (poi retrocessa come ultima) e Trieste hanno chiuso in negativo, con quattro sconfitte e sei ko. Del Verde, al contrario, ben otto squadre su dodici hanno strappato tre vittorie o meno in dieci uscite.

La classifica del girone dell’Unieuro, del resto, dice che Cento con ben 30 punti all’attivo, non ha centrato i playoff ed è costretta a giocarsi la salvezza – che sarà una formalità o poco più – ai playout. Nel Verde, con quel bottino, sarebbe arrivata quinta: stessi punti dell’Urania Milano, che però ha battuto a domicilio. Al contrario Vigevano, avversaria dei forlivesi da domenica, è volata in post-season con appena 22 punti in cascina. Fosse stata nel Rosso, avrebbe chiuso al penultimo posto appaiata a Chiusi.

Detto che le sfide della post-season sono un campionato a parte, pieno di sorprese, e che Vigevano sarà certamente un’avversaria scorbutica, sulla base di queste osservazioni l’Unieuro può provare a immaginare perfino un percorso più lungo: alle difficoltà è già rodata, domenica dopo domenica.

Simone Casadei