Forlì, sale la temperatura playoff. C’è Vigevano. Poi possibile derby con Rimini

Al termine della regular season 2023/24 di serie A2 manca all’appello soltanto un turno di campionato. In attesa dei verdetti di domenica prossima (compresa la lotta per non retrocedere), stanno già prendendo forma i due tabelloni della post-season. Innanzitutto, Forlì conosce già con certezza l’avversaria del primo turno playoff. Domenica 5 maggio, per gara1 all’Unieuro Arena, sarà battaglia contro la Elachem Vigevano.

Ciò che da inizio aprile pareva un accoppiamento probabile, è diventato realtà nel pomeriggio di domenica. Perdendo a Rimini, la corsa della Luiss Roma verso l’ottava piazza del girone Verde si è resa impossibile (il divario è di 4 punti) regalando così alla squadra di coach Pansa – che pure ha perso di misura sul campo di Cento – il pass per i playoff al primo anno di serie A2. Dopo il finale di gara infuocato di una decina di giorni fa, dunque, l’Unieuro in occasione di gara3 di venerdì 10 maggio tornerà proprio sul parquet lombardo.

Cominciano poi a delinearsi pure le altre squadre che confluiranno nel tabellone Oro e che dunque la Pallacanestro 2.015 potrebbe incrociare nel caso in cui avesse la meglio di Vigevano. La potenziale semifinale, ad esempio, metterebbe di fronte l’Unieuro alla quarta del girone Verde oppure alla quinta del Rosso. Nel primo caso, sorprendentemente, l’avversaria di turno potrebbe essere Torino: dopo la sesta vittoria consecutiva ottenuta al Palafiera, i piemontesi sono incappati in quattro ko in cinque partite (tre di fila), facendosi così raggiungere in classifica da Rieti a quota 40 punti. Gli scontri diretti, ora, premiano proprio i sabini. Per evitare la quarta piazza, quindi, la Reale Mutua dovrebbe battere Verona domenica e sperare in un ko di Rieti in casa con Trieste. Altrimenti, Torino potrebbe finire in rotta di collisione con l’Unieuro.

Attenzione però a chi arriverà quinta nel girone Rosso. In lotta ci sono Trieste e Rimini con 34 punti e Cividale (ancora imbattuta nella fase a orologio) con 32. I friulani possono spuntarla soltanto in un caso, vale a dire l’arrivo a tre a 34 punti. Ciò implica una loro vittoria a Vigevano e un doppio ko di Trieste (a Rieti) e Rimini (in casa dell’Urania Milano). Negli altri arrivi a pari punti, la spunterebbero i giuliani. E Rimini? Quinta se vince e Trieste perde. Uno scenario quasi impossibile da pronosticare anche solo un mese fa e ora tutt’altro che improbabile. Che disegnerebbe un quarto di finale Torino-Rimini, con l’eventualità di un derby in semifinale. Rimini ha vinto fin qui 7 partite su 9 nell’orologio (come l’Unieuro) e 10 delle ultime 12.

Nell’altra metà del tabellone, invece, si sfideranno compagini che i biancorossi potranno trovare sul proprio cammino soltanto in una potenziale finale promozione. Qui, la testa di serie sarà senza dubbio Cantù (già matematicamente seconda nel girone Verde), che se la vedrà nel primo turno con la settima del Rosso. Oggi sarebbe Cividale, ma, in base ai risultati dell’ultimo turno – diretta conseguenza di ciò che succederà dal quinto posto in giù – potrebbero finirvi anche Trieste, Rimini e addirittura l’Assigeco Piacenza (scontri diretti favorevoli in caso di arrivo a pari punti con la Gesteco). Un’ulteriore mina vagante dietro l’angolo.

A chiusura del cerchio, l’ultima big di un durissimo tabellone Oro sarà la terza del Rosso, che verosimilmente sarà Udine. Per chiudere seconda e quindi finire nell’Argento, la compagine friulana dovrebbe passare a Cantù e, contemporaneamente, la Fortitudo Bologna dovrebbe perdere a Trapani. In tal caso, il terzo posto sarebbe proprio della Effe. Chi finirà dietro tra queste due pescherà la sesta del Verde, posizione ora occupata dalla Juvi Cremona, ma in lizza ci sono pure Urania Milano e Treviglio.