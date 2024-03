Forlì sorride, ma quanta fatica. A Casale vittoria con il brivido

NOVIPIù MONFERRATO

75

UNIEURO FORLì

77

NOVIPIU’ MONFERRATO: Romano n.e. Kelly 14 (2/5, 2/5), Bertaina n.e. Castellino, Martinoni 21 (6/8, 2/4), Fantoma 4 (1/3 da due), Baj n.e. Pepper 24 (4/9, 5/11), Pianegonda (0/1 da tre), Boussounka 2 (1/1 da due), Fall 4 (2/8 da due), Calzavara 6 (2/6, 0/3). All. Cova.

UNIEURO FORLÌ: Allen 14 (4/10, 0/1), Cinciarini 4 (1/3, 0/3), Valentini 9 (3/7 da tre), Tassone, Johnson 16 (7/10, 0/2), Pascolo 20 (10/15, 0/1), Zilli 2 (1/2 da due), Pollone 2 (1/1, 0/5), Radonjic 4 (2/3 da due). All. Martino.

Arbitri: Dionisi, Lupelli, Berlanghieri.

Parziali: 13-20, 34-40, 55-61.

Note - T2: Casale 18/39 (45%), Forlì 28/48 (58%); T3: Casale 9/24 (38%), Forlì 3/21 (14%); TL Casale 12/16 (75%), Forlì 12/17 (71%). Rimbalzi: Casale 41 (14 offensivi), Forlì 40 (15 offensivi). Fallo tecnico a Martino al 29’23’’ (50-57); fallo tecnico fischiato a Cinciarini al 33’32’’ (59-65).

Forlì continua a vincere in trasferta, soffre, rischia di buttarla via, ma alla fine passa anche a Casale confermando il suo primo posto in classifica. Ma la prova dei forlivesi, risultato a parte, deve far riflettere. Gli uomini di Martino hanno difettato in quella che finora è stata la loro caratteristica precipua in questa stagione: essere sempre sul pezzo, determinati, cattivi e concentrati. A Casale questo non è successo, o quantomeno si è verificato troppo a sprazzi. In altre parole non hanno mai chiuso una partita che hanno praticamente sempre in mano ed alla fine, complice anche un atteggiamento di quasi sufficienza in alcuni elementi, hanno rischiato di perderla.

I biancorossi partono deconcentrati e dopo 2’50’’ Casale è avanti 7-2. Time-out Martino e Forlì torna in campo con un’altra faccia ed un’altra testa: ne scaturisce un parziale di 12-0 per il 7-14 che diventa di 6-18 fino alla fine del quarto.

Nel secondo periodo Johnson e compagni ripartono alla grande con un 8-0 per il +15 sul 13-28 che poco dopo diventa 15-30. Gara finita, o quasi? Lo devono aver pensato anche i giocatori di Martino che da lì in avanti, complice anche una coriacea formazione di casa, le hanno permesso il rientro grazie ad un parziale subito di 14-4 in 4’30’’ per il 29-34.

Nel terzo periodo la falsariga della gara non cambia. Forlì è sempre avanti ma giochicchia, non spinge troppo e Casale con un Martinoni immarcabile comincia a credere di rientrare e, perché no, anche di vincere. Forlì scherza col fuoco e alla fine si brucia. Infatti uno scatenato Pepper (13 punti nel quarto periodo) a 1’49’’ porta avanti i suoi sul 73-72. Allen segna due liberi, Pepper la mette da due ed è 75-74 a 1’10’’.

Però dopo un’interminabile azione offensiva romagnola sgranatasi in tre possessi, Allen a 23’’ trova Pascolo libero sotto che segna il 75-76 a 23’’. Kelly sbaglia l’appoggio del +1 Casale, Johnson subisce fallo ma fa 1/2 a 7’’. Poi allo scadere Pepper sbaglia il tiro da tre. Tutto è bene quel che finisce bene, diciamo così.

Stefano Benzoni