Forlì tra le grandi della stagione al via. Martino: "Dobbiamo correre da subito"

"Iniziamo subito con una partita complessa su un campo storicamente difficile, contro una squadra che rispetto allo scorso anno ha cambiato pochissimo. Noi ci arriviamo con la testa giusta e la voglia di fare bene". Coach Antimo Martino presenta così la prima gara di campionato contro Cividale, guidata da Stefano Pillastrini (palla a due ore 18, PalaGesteco). I biancorossi scendono in campo con un roster rinnovato e sei nuovi acquisti, primi fra tutti i due americani Demonte Harper e Shawn Dawson, alla ricerca della migliore intesa.

Una Pallacanestro 2.015 ambiziosa che punta alla promozione, in un girone unico a 20 squadre che si preannuncia equilibrato, con diverse formazioni di alto livello. "Siamo comunque consapevoli – prosegue Martino – che il processo di conoscenza reciproca e di perfezionamento di alcuni meccanismi migliorerà partita dopo partita. C’è grande emozione e voglia di iniziare una nuova stagione che sicuramente sarà avvincente e stimolante".

Le priorità dei forlivesi, reduci dalla sconfitta contro la Fortitudo nella Final 4 di Supercoppa, sono "quelle di aumentare il livello di concentrazione e reattività, di impatto fisico e mentale sulla gara e di crescere nel tempo. Anche i diversi incontri ravvicinati che ci attendono nella prima fase di campionato ci impongono di cominciare a correre da subito". Vuole trasmettere entusiasmo di fronte "a una serie A2 di altissimo livello, che mai negli ultimi 10-15 anni ha avuto ai nastri di partenza tante società storiche che lotteranno per raggiungere i propri obiettivi". Un torneo stimolante "con trasferte lunghe e impegnative: penso a Livorno o Avellino, piazza che conosco bene, con le neopromosse pronte a dare battaglia".

I forlivesi si presenteranno al PalaGesteco al completo, con Shawn Dawson sul parquet nonostante l’infortunio al dito della mano sinistra subito nel match contro la Fortitudo. "Sta meglio, si è allenato regolarmente con una protezione, anche se mi auguro non sia condizionato da questo fattore. Dawson è arrivato più tardi e ha 15 giorni in meno di lavoro rispetto ad Harper, ma il loro valore non lo scopro certamente io e mi sento tranquillo".

Gli Usa saranno ovviamente fondamentali. Ma all’avvio Martino manda parole dolci al gruppo: "Sono contento di tutti i giocatori. Luca Pollone, per esempio, avrà un ruolo differente e dovrà dare il suo contributo in uno spazio temporale inferiore, magari uscendo dalla panchina. Dobbiamo percorrere insieme una strada, ma essere competitivi in fretta e fare punti per raggiungere i nostri obiettivi".

Il coach sottolinea che "se avessi potuto, non avrei mai scelto di iniziare contro Cividale, perché il roster è cambiato poco, si conoscono bene e hanno lo stesso allenatore. Ma non ci tireremo indietro: abbiamo le qualità per fare risultato".