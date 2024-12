Forlì, vietato fallire contro l’Elachem: "Non guardiamo però la loro classifica"

Per la 17ª giornata di campionato la Pallacanestro 2.015 ospita l’Elachem Vigevano di coach Lorenzo Pansa, ora penultima, protagonista nel finale della passata stagione di cinque sfide intense con i biancorossi, tra regular season e playoff. Sono inoltre otto, quattro per parte, gli atleti che si incroceranno nuovamente sul parquet con le maglie di Forlì e Vigevano (palla a due ore 18, Unieuro Arena), nell’ultima sfida casalinga dell’anno solare.

"Torniamo a giocare in casa dopo due trasferte consecutive con il chiaro obiettivo di tornare a vincere – afferma coach Antimo Martino –. L’avversario ci ricorda un’intensa e combattuta serie playoff con tanti protagonisti che ancora oggi fanno parte del roster di Vigevano. Sappiamo che verranno a Forlì con grande determinazione, un motivo in più per farci trovare pronti e per fare tutto quello che servirà per portare a casa la vittoria".

La squadra lombarda esprime un gioco duro, ama correre in contropiede ed è comunque reduce da sei sconfitte consecutive, ma "occorre sempre rispettare l’avversario e non guardare la classifica, anche perché partite facili in questo campionato non esistono – precisa Martino –. Quindi dobbiamo mettere in campo grande concentrazione". Forlì, invece, viene da una striscia di tre vittorie interrotta dalla sconfitta nel finale del tempo supplementare contro la Fortitudo Bologna al PalaDozza. "Un derby in cui comunque – analizza il coach – è proseguito il percorso di crescita e nel quale siamo stati sempre avanti, prima di subire un parziale nell’ultimo quarto. E poi occorre ricordare la giocata difensiva di Deshawn Freeman su Angelo Del Chiaro, che ci ha impedito di chiudere il match a nostro favore".

Forlì, per cercare inoltre la rincorsa, ancora possibile, anche se complicata, alle Final Four della Coppa Italia, di cui è detentrice, ha la necessità di vincere tutte le prossime tre sfide, dopo quelle di oggi con Vigevano, quelle con Nardò e Rieti, ma deve anche sperare in alcune sconfitte delle squadre che la precedono in classifica. Difficile, ma con due incontri in casa con i lombardi e Rieti non infattibile.

I biancorossi si presentano al completo, "dopo una buona settimana di lavoro – spiega Martino –, con Shawn Dawson che ha proseguito nel lavoro individuale con la palla, ma senza contatto. Lo valuteremo quando inizierà a giocare con il gruppo e a fare appunto contatto". Per quanto riguarda l’altro americano Demonte Harper il coach ha avuto, dopo l’opaca prestazione di Bologna, un confronto con lui, "necessario dopo una partita non buona. È un giocatore serio e professionale, ma ci aspettiamo di più e può sicuramente fare meglio, dimostrando il proprio valore con più continuità".

Sul piano statistico, in 4 incontri su 6, Harper non è mai andato in lunetta per eseguire i liberi e "deve essere appunto più aggressivo, anche se è vero che aiuta molto i compagni, ma deve assumersi maggiori responsabilità. Probabilmente sta scontando la differenza tra un campionato di A1 in cui era abituato a giocare e l’A2". Con Toni Perkovic, invece, "abbiamo trovato un elemento pronto all’uso, che sta dimostrando di avere grande regolarità, un atleta positivo ed affidabile che sta rispettando le nostre aspettative".