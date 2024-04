Forlì-Vigevano verso il bis ai playoff. Prima (quasi) certezza del tabellone

Al termine della regular season biancorossa mancano ancora due partite, ma da domenica sera Forlì è già certa di chiudere al primo posto il girone Rosso. Tutto ciò avviene per il secondo anno consecutivo: un traguardo tutt’altro che banale, raggiunto per il secondo anno consecutivo. E, quando manca poco meno di un mese all’inizio dei playoff, l’Unieuro può già realisticamente gettare uno sguardo proprio alla post-season. Nella quale, innanzitutto, avrà sempre il fattore campo. Questo significa, innanzitutto, avere gara1 e 2 più l’eventuale gara5 di ogni serie, davanti al pubblico amico dell’Unieuro Arena.

Quando si comincerà a fare sul serio? La corsa alla promozione scatterà nel fine settimana di domenica 5 maggio, con la disputa delle varie gara1 dei due tabelloni. Attenzione, però, perché la squadra che ha ottenuto il maggior numero di vittorie nell’intera serie A2 potrà scegliere se far scattare il proprio tabellone di sabato oppure di domenica. Sarà dunque Trapani a decidere (solo 2 sconfitte contro le 5 di Forlì; i siciliani dovrebbero perdere le due gare rimanenti più un recupero per rischiare di perdere il loro privilegio). Salvo sorprese, opterà per la domenica e l’Unieuro dovrà ‘accontentarsi’ di esordire di sabato, con gara2 prevista poi di lunedì e gara3 il giovedì (con inversione di campo).

Presto, poi, si conoscerà con certezza l’avversaria dei biancorossi nel primo turno. Manca soltanto la matematica: con ogni probabilità, la Pallacanestro 2.015 se la dovrà vedere di nuovo con Vigevano, ad un passo dall’ottavo posto nel girone Verde. I lombardi – rivali della sfida infuocata di domenica – non possono più raggiungere Treviglio settima, mentre per farsi raggiungere e sorpassare dalla Luiss Roma, oggi nona a -4, dovrebbero perdere le ultime due partite (Cento e Cividale) e i capitolini superare sia Rimini (lanciatissima) che Nardò.

Quali altre squadre confluiranno nel tabellone dell’Unieuro? Gettando lo sguardo oltre la potenziale Vigevano, Forlì, in un’ipotetica semifinale, se la vedrebbe contro la quarta del Verde (dovrebbe trattarsi di Rieti, a meno di un crollo di Torino) oppure la quinta del Rosso (con ogni probabilità Trieste che ha recuperato Reyes).

Nell’altra metà del tabellone, invece, ci saranno almeno due big più una probabile mina vagante. Squadre, dunque, che Forlì troverebbe solo in finale. Innanzitutto, la terza del girone Rosso: tra Fortitudo e Udine – domenica entrambe sconfitte in casa delle pericolanti Agrigento e Casale – è tutto aperto. Sono pari: Udine ha gli scontri diretti favorevoli, ma la Fortitudo ha un recupero da giocare (in casa con Treviglio) e ha ritrovato Pietro Aradori dopo tre settimane. La terza troverà la sesta del Verde: oggi Urania Milano, ma sono in bagarre anche Treviglio e la Juvi Cremona (priva però di Daniele Magro e Bernardo Musso).

Altra big potenziale finalista: la seconda del girone Verde. Dopo il ko di Torino, Cantù è a +2 col 2-0 negli scontri diretti. Venerdì sarà decisiva la partita dei brianzoli contro l’Unieuro. Attenzione però all’avversaria dei quarti: la settima del girone Rosso potrebbe essere una tra le lanciatissime Rimini e Cividale.

Una cosa è certa: Forlì non troverà la corazzata Trapani, che sarà nell’altro tabellone. Così come eviterà la seconda del girone Rosso e la terza del Verde.