Francesco Francia, che impresa. Oyeh e De Ruvo sono inarrestabili

Sulle ali dell’entusiasmo da final four vola la Francesco Francia di coach Andrea Mondini, che nell’attesissima gara-uno delle semifinali di serie C respinge la Bmr Reggio Emilia 79-61 incassando il primo referto rosa della serie: sugli scudi il trio Almeoni-Oyeh-De Ruvo, che respinge l’assalto del top scorer reggiano Alberione. Mercoledì alle 20,45 ci si sposterà al PalaBigi di Reggio per gara-due, con i biancoblù che hanno il primo match point per provare ad approdare in finale: sull’altro lato successo più sofferto quello della regina Scandiano, che fa sua la prima contro Forlimpopoli 68-61.

Ai playout brutto passo falso per il Cmo Ozzano, che a causa dell’assenza del medico regala il successo a tavolino a Lugo e si vede superare dai romagnoli: per gli ozzanesi è il ko che vale il penultimo posto nel girone P1. Nel girone P2 rallenta la corsa di Molinella, che a salvezza già ottenuta lascia i 2 punti alla Bsl San Lazzaro di coach Nieddu: i biancoverdi agganciano così il duo al secondo posto formato da Guelfo e Correggio. Chiude il quadro il girone P3, con la Sg Fortitudo di ‘Gigi’ Dordei che piega nel derby il Cvd Casalecchio e si portano a quota 8 punti, a -4 dalla corazzata Santarcangelo.

In Divisione Regionale 1 saranno rimandate all’ultima giornata le sorti del girone A, con nessuna posizione ancora definita a causa di una clamorosa classifica avulsa a 4 squadra: i primi due gradini del podio sono occupati dalla coppia Vignola (bene contro Castel Maggiore) e Giardini Margherita (agile contro Novellara), ma a -2 viaggiano a braccetto Vis Persiceto (ferma per turno di riposo) e Audace Bombers (ok sul campo della Jolly e virtualmente ancora in corsa per il primo posto all’ultima giornata). Definitivo il quadro del girone B, con Argenta, Budrio, 4 Torri e Granarolo che si giocheranno i playoff.