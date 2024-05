Francesco Francia esce di scena in serie C, rammarico per la sconfitta contro Bmr Reggio Emilia

Clamorosa uscita di scena in serie C per la Francesco Francia di coach Andrea Mondini, che alza bandiera bianca nella ‘bella’ casalinga contro la Bmr Reggio Emilia (65-72) chiudendo qui la sua stagione straordinaria. Ma è tanto il rammarico in casa dei biancoblù di Zola Predosa per non esser riusciti a sfruttare il fattore campo: dopo il netto successo in gara-uno dello scorso weekend (79-61), mercoledì è arrivato il ko in casa dei reggiani (76-74), prima del ritorno a Zola e del ko di venerdì sera 65-72.

Ma è solida la base dalla quale ripartire la prossima stagione, a partire dal suo capitano, al suo primo anno con la Francesco Francia, dopo lo straordinario ciclo chiuso con l’Sg Fortitudo.

"Al di là del risultato deludente – spiega il presidente Andrea Venturelli –, sono orgoglioso di questa squadra, del cuore e dell’atteggiamento mostrato dai ragazzi: che sono lo specchio del loro capitano Matias Degregori, quest’anno è stato un giocatore con ‘g’ maiuscola. Presenza, carisma, serietà e amore per la società".

Il valore di Degregori e il cruccio per il risultato di Reggio Emilia.

"La squadra gli è andata dietro e ha imparato da lui, ma il mio plauso va a tutto il gruppo e voglio abbracciarli tutti quanti. Sono stati mesi impegnativi a causa degli infortuni e siamo arrivati alla fine un po’ stanchi. Il rammarico di non averla chiusa a Reggio Emilia c’è, ma la Bmr è una grande squadra. Si poteva fare meglio, ma ci penseremo il prossimo anno".

Penultima giornata di playout invece per le 6 bolognesi rimaste in gara: nel girone P1 voglia di riscatto per il Cmo Ozzano, che dopo la sconfitta a tavolino della scorsa settimana oggi alle 17 sarà di scena a Castelnovo ne’ Monti contro la corazzata Lg Competition, mentre nel girone P3 è il turno di Sg Fortitudo-Santarcangelo (oggi alle 18) e Cvd Casalecchio-Arena (oggi alle 19).