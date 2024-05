Francesco Francia, il sogno finisce qui. Cmo Ozzano: un’impresa che fa sperare

Ha termine con un’amarissima sconfitta la cavalcata in serie C della Francesco Francia, che dopo il netto vantaggio conseguito in gara-uno e il ko in extremis arrivato in gara-due ha alzato bandiera bianca nella ‘bella’ dicendo così addio alla possibilità di giocarsi la finale per un posto in Interregionale 2024/2025: a gareggiare per il quarto campionato nazionale saranno Baskers Forlimpopoli e Bmr Reggio Emilia. Nel mentre continua la giostra playout per mantenere la categoria. Nel girone P1 vittoria cruciale per il Cmo Ozzano, che replica al doloroso 0-20 a tavolino della settimana scorsa con una preziosa vittoria in trasferta sul campo della corazzata Lg Competition: un risultato che riapre la corsa salvezza della compagine ozzanese, appaiata a 8 punti con Lugo. Nel girone P2 sconfitta ininfluente per la capolista Molinella, che cade all’overtime sul campo del fanalino di coda Parma, in corsa in una classifica molto corta: dietro gli uomini di coach Baiocchi sale invece Castel Guelfo, bene nella sfida contro Correggio e alla terza vittoria consecutiva. Classifica più allungata sui campi del girone P3, con Santarcangelo che espugna il parquet dell’Sg Fortitudo e centra la sesta vittoria filata e allunga a +6 sulle inseguitrici: dalle retrovie successo determinante per il Cvd Casalecchio, che piega Montecchio e sale a quota 6. Ha termine infine la regular season della Dr1 con le prime quattro classificate dei due gironi che giocheranno le final four in campo neutro: sarà quello di Savignano sul Panaro l’impianto designato. Nella final four ‘Emilia’ si affronteranno Vignola-Granarolo, Budrio-Vis Persiceto, in quello ‘Romagna’ sarà invece Argenta-Audace e Giardini Margherita-4 Torri. Retrocesse in Dr2 Icare Cavriago, Nubilaria, Grifo Imola e Russi, mentre si affronteranno nell’unico turno playout Basketreggio-Omega e Cspt 2010-Benedetto Cento.