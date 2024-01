Francesco Francia, vetta vicina. Medicina, nona vittoria consecutiva

Momento propizio in casa dei New Flying Balls di coach Conti, che dopo l’inatteso successo contro San Severo, si aggiudicano il derby della via Emilia contro la Virtus Imola strappando due punti pesantissimi in chiave salvezza, pur non ribaltando l’improbabile -30 dell’andata: i ‘palloni volanti’, trascinati da un Alessandro Piazza da 28 di valutazione, si allontanano dall’ultimo posto.

In Interregionale continua il momento no del Bologna 2016, che contro la capolista Legnano subisce la quarta sconfitta consecutiva: ne approfitta così l’Olimpia Castello, che liquida Ferrara e sale a quota.

È nel segno della Francesco Francia la sesta giornata di ritorno del girone A di serie C, con gli uomini di coach Mondini che espugnano Parma e duplicano i punti visto il simultaneo ko della regina Scandiano nel derby contro Basket 2000: ora Zola Predosa, alla terza vittoria consecutiva, è a -2 dalla vetta.

Nel girone B suona la nona di fila la Virtus Medicina, che piega Lugo e regge il margine di 2 lunghezze sull’inseguitrice Cmp Global, bene contro Ozzano grazie al terzo quarto di un Fin incontenibile: sabato scatta il big match fra Medicina e Cmp, probabile crocevia della stagione (Bologna ha lo scontro diretto a favore).

In Divisione Regionale 1 pare inarrestabile l’ascesa della capolista del girone A Audace Bombers (undicesima vittoria di fila), che costringe alla resa Reggiolo e rinsalda il +4 sui ‘Gardens’, agili nel derby bolognese contro Anzola: per Fabbri e compagni è la terza vittoria consecutiva. Nella bagarre per il podio fa la voce grossa la Vis Persiceto, che grazie al game winner di Patrese espugna Reggio Emilia. Non fa sconti nel girone B la regina Budrio, che espugna Castenaso e nel recupero di mercoledì alle 21,15 sul campo di Russi ha la possibilità di dare la prima spallata al campionato.

Giacomo Gelati