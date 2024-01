Furlani verso l’esonero, oggi si decide. Ipotesi Martelossi o il vice Castaldi

Una notte di riflessione e una giornata di incontri e riunioni. Il cda di Ferrara Basket ha iniziato a parlarne ieri sera, quando nel dopo gara di Nerviano i telefoni erano roventi, e si riunirà oggi per fare il punto della situazione, consapevole che una stagione rischia di scivolare via se si attende ancora e non si mette mano all’attuale organico, che evidentemente nella costruzione estiva presenta delle lacune che non erano state messe in preventivo mesi fa.

E gli ultimi rovesci hanno aperto un fronte anche sulla guida tecnica di Adriano Furlani, la cui posizione dopo questa debacle non è più solida e oggi potrebbe essere ufficializzato l’esonero del tecnico ferrarese. Il condizionale è d’obbligo, ma ieri tra gli addetti ai lavori la cosa veniva data come molto probabile.

Le alternative? Da giorni circola il nome di Alberto Martelossi, che a Ferrara ha già allenato in tre differenti momenti e che nel 2015 prese il posto in A2 proprio di Adriano Furlani, con Pulidori ds, ma ovviamente si tratta di un’operazione onerosa, che a questo punto dovrebbe impegnare la società per un anno e mezzo, compresi i rinforzi sul mercato. Ci sono le forze per un’operazione di questo tipo?

E’ da valutare con attenzione, al pari della promozione del vice Marco Castaldi, che è un’alternativa. Di certo serve anche un rinforzo sul mercato, perchè così questa squadra non può salire in B Nazionale.

m. p.