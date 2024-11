Gabrielli. "Ho visto un gruppo motivato»

L’esperienza di vincenti veterani della B contro la spregiudicatezza di giovani in cerca di riscatto. Queste sono le premesse del match che attende l’OraSì alle 18, quando al PalaCosta arriverà la General Contractor Jesi, squadra formata da giocatori con un lungo e vincente passato nel terzo campionato nazionale, reduci dal ko casalingo con Ruvo di Puglia. I marchigiani hanno comunque gli stessi punti dei giallorossi e quindi qualcosa non sta funzionando nel loro meccanismo di gioco e proprio sotto questo aspetto l’OraSì dovrà colpire. "Sarà un test importante per misurare la nostra maturità di gioco – spiega coach Andrea Gabrielli – perché affrontiamo una squadra con giocatori come Di Emidio, Marulli, Ponziani, Petrucci, Cena e Berra solo per citarne alcuni che sanno sempre cosa fare e sono bravi ad imporre ritmi bassi non permettendo di colpire in contropiede e facendo sempre giocare male i loro avversari. Bisognerà quindi leggere sempre molto bene la partita e trovare la soluzione giusta per mettere in difficoltà un gruppo di over 30 che ha vinto molti campionati e che neanche nelle difficoltà si disunisce. Vincerà la squadra che imporrà i propri ritmi o che non si adeguerà a quelli degli avversari".

Il punto di forza dell’OraSì è come sempre la ‘testa’ perché la squadra non si è demoralizzata dopo la sconfitta a Sant’Antimo. "Ai ragazzi non rimprovero nulla della prestazione di mercoledì scorso. In questi giorni in allenamento ho visto un gruppo molto motivato che vuole subito ritornare in campo. Questo atteggiamento è fondamentale, considerando anche che abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita". Jesi inaugurerà una settimana di fuoco per l’OraSì che mercoledì riceverà la Virtus Roma e domenica 17 sarà in casa di una Latina in crisi, ma che può contare su un roster di buon livello.

Luca Del Favero