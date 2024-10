Gabrielli. "Niente cali di tensione o li pagheremo»

Troverà un ambiente davvero ‘caldo’ l’OraSì questa sera a Piombino, attesa da una Solbat in cerca di riscatto dopo due ko consecutivi (palla a due ore 18). Il campo toscano è uno dei più difficili da espugnare di tutta la B Nazionale, anche se quest’anno la squadra parte con l’obiettivo di salvarsi e dunque il colpo esterno dei ravennati non è impossibile, soprattutto se giocheranno come nel primo tempo con Cassino. Proprio quei venti minuti dovranno essere il marchio di fabbrica dell’OraSì. "Se avessimo anche tirato da tre con buone percentuali, avremmo chiuso il primo tempo con un vantaggio davvero ampio – spiega coach Andrea Gabrielli –. Poi però dal +20 ci siamo trovato sul +5 perché Cassino ha reagito e non mi è piaciuto che la squadra si sia fatta sorprendere pur se negli spogliatoi avevo detto che ci sarebbe stata una reazione dei nostri avversari. Siamo comunque stati bravi a vincere la partita una seconda volta, rimediando agli errori. A Piombino non potremo avere cali di tensione, perché li pagheremmo molto cari". La squadra di Cagnazzo è infatti brava ad esaltarsi davanti al proprio pubblico.

"In casa, Piombino è molto aggressiva ed infatti con la Pielle Livorno è stata in partita fino alla fine. Ha giocatori come Nicoli, Castellino e De Zardo che possono farci male e bisognerà stare attenti anche allo statunitense Cartaino, che fino ad ora non ha brillato. Frattoni è un altro atleta di qualità, mentre sotto canestro ci sono Onojaife e Sipala, arrivato per sostituire l’infortunato Ianuale. Bisognerà non commettere gli errori fatti contro Cassino e lottare per quaranta minuti, perché Piombino non molla mai". Ex di turno è Onojaife che a Piombino sta dando un ottimo contributo a rimbalzo, catturando 8 carambole di media a gara, mentre in attacco il suo fatturato è di soli 4 punti di media. Il migliore realizzatore dei toscani è un altro volto conosciuto in Romagna: Castellino, ai Blacks nella seconda parte della stagione 2022/23, che viaggia a 10.5 punti di media, unico dei suoi ad essere in doppia cifra di media.

Luca Del Favero