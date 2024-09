Galetti "Virtus, il calendario è crudele"

Fuori i secondi, si sale sul ring e si combatte con gli avversari per centrare i primi due punti. Alle 18 la Virtus Imola giocherà al PalaRuggi con la Rucker San Vendemiano. Dopo 43 giorni di allenamenti e ben 9 amichevoli è arrivato il momento di scendere in campo per centrare i primi due punti.

Un’annata lunga, con un calendario pieno di appuntamenti e di partite impegnative su tutti i fronti. La Virtus dovrà calarsi immediatamente nella realtà che l’aspetta, oggi San Vendemiano, mercoledì Mestre e sabato di nuovo al PalaRuggi con Piacenza.

Il primo step è la gara con i veneti a cui i gialloneri si presentano con una squadra rinnovata dagli arrivi di coach Galetti e dei giocatori: Anaekwe, Kadjividi, Ambrosin, Ricci e Vaulet. Mentre sono rimasti il nuovo capitano Magagnoli, poi Masciarelli, Morina, Fiusco e Valentini. Un gruppo dove tutti dovranno cantare e portare la croce fin dal primo impegno come quello di stasera.

"Ci aspetta un vero e proprio tour de force di inizio campionato – sottolinea coach Galetti – sarà difficile perché il calendario con noi è stato crudele. Affrontiamo le due squadre pronosticate al vertice nelle prime due partite di campionato e nel giro di appena quattro giorni. Ci dovremo adeguare ai ritmi che abbiamo imparato a gestire nel corso di questa preseason cercando di fare del nostro meglio. In questo momento sappiamo di avere dodici effettivi ed è una cosa alla quale tenevo molto".

Dal 16 agosto in avanti la Virtus ha lavorato sodo al PalaRuggi, in piscina e giocando ben nove partite con avversarie di livelli diversi.

"Abbiamo svolto un lavoro importante in questa prima parte e siamo arrivati preparati per quasi la totalità delle situazioni tattiche. La squadra è in un ottimo stato di salute e questo mi rincuora. Voglio rimarcare l’impegno dei miei ragazzi perché sono stati bravissimi e hanno svolto una mole di lavoro che magari in passato non è mai stata nelle loro corde. Adesso ho a disposizione un roster che è abituato a carichi importanti di lavoro e questo è dovuto dal fatto che si sono impegnati bene fin dal primo giorno. E’ fondamentale anche che Gianmarco Fiusco abbia recuperato. Dove non arriveremo con le nostre forze saranno i tifosi a darci tanta energia".