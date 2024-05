Galli allo scontro decisivo. Nasraoui: "Vogliamo la finale"

di Giorgio Grassi

La Galli è impegnata oggi in trasferta a Costa Masnaga per la terza ed ultima gara della semifinale.

La partita si giocherà alla Palestra Comunale di via Verdi, con palla a due alle ore 17,30. Una sfida da dentro o fuori: la vincente disputerà, infatti, la finale per la promozione in A1 e affronterà il Basket Derthona che ha eliminato Treviso in due sole gare. Le stellate sangiovannesi sono da ieri sera nei pressi di Lecco, un giorno prima per recuperare l’eventuale stress del lungo viaggio.

"Sicuramente recarsi sul posto del match il giorno prima è importante – afferma coach Josè Garcia – Tutte le premesse per fare bene ci sono. Se le ragazze giocheranno con la medesima grinta della gara con la Costa di giovedì al Palagalli, vinta per 65-51, potranno anche fare il bis".

L’ala-pivot Meriem Nasraoui, che giovedì è stata super anche nei rimbalzi ha aggiunto: "Credo che faremo una gara sicuramente diversa dalla prima, cercando di ripetere quella vinta. Siamo prontissime e giocheremo con grinta. Cercheremo di andare in finale, il nostro grande obiettivo".

La Galli avrebbe potuto fare meglio in questo campionato, giungere anche seconda per disputare eventuali due gare al Palagalli, se non fosse stata bersagliata da i diversi gravi infortuni. In questa situazione va affermato senza ombra di dubbio, che la squadra di Garcia ha disputato una stagione eccellente.

LIMONTA COSTA MASNAGA: Ravelli, Caloro, N’Guessan, Allievi, Tibé (quintetto basse). Panchina: Cibinetto, Razzou, Piatti, Bernardi, Pappalardo.

Coach Andreoli.

POLISPORTIVA GALLI: Nasraoui, Rossini, Reggiani, Mioni, De Cassan (quintetto base). Panchina: Streri, Lazzaro, Azzola, Bevilacqua, Bocola.

Coach: Garcia.

Arbitri: Caldarola e Galluzzo.