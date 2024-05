Galli, infortunio per Reggiani

SAN GIOVANNI

"Il secondo periodo (48-28) è stato il lato negativo che ci ha portato alla sconfitta. Finale con venti punti di differenza (81-59)... Per gli altri tre quarti siamo sempre stati in partita e nel terzo perfino avanti di due punti (15-17), pur col peso dei meno 20 del secondo quarto" afferma la vice capitano della Galli, Maria Flora Lazzaro, che commenta così la sconfitta nella finale playoff di gara 1 delle valdarnesi sul campo del Derthona.

"Nel terzo quarto c’è stato l’incidente della nostra capitano Reggiani, che ha dovuto abbandonarci: si è scontrata con un’ avversaria e si è ferita gravemente al naso".

Lazzaro aggiunge: "Nonostante tutto, eccetto il secondo tempino abbiamo mantenuto la forza delle locali, reagendo bene e dimostrando che sul parquet c’eravamo anche noi".

E sulla sua prestazione la vice capitano spiega: "Coach Garcia mi ha utilizzato nel reparto difensivo e con Reggiani prima, Mioni, Rossini, Nasraoui e poi tutte le altre, siamo riuscite a contenere le folate offensive delle pur bravissime atlete biancorosse. Forse, senza l’uscita dell’infortunata capitano, la play Reggiani, potevamo fare ancora meglio. Intendo ribadire – conclude – che sotto certi aspetti ci siamo fatte valere, dimostrando che la nostra squadra era competitiva. Giovedì in casa cercheremo con forza il riscatto. Speriamo bene".

Erica Reggiani ha aggiunto: "Mi sono scontrata con un’avversaria e ferita gravemente al naso. Ho dovuto abbandonare la sfida. Ieri mattina sono stata all’ospedale di Arezzo: eviterò l’operazione. Sento ancora un pò di dolore. Ma giovedì in casa voglio essere presente, sia pure a mio rischio e pericolo. Mi metterò una maschera, ma sarò in campo. Fatta eccezione per il calo del secondo periodo (meno 20), credo che ci siamo comportate bene. Vogliamo riscattarci subito".

Il vice coach Andrea Franchini commenta: "In oltre 40 anni che sono al Galli, mai erano capitati tanti infortuni. Questa stagione è stata un record negativo, abbiamo praticamente giocato senza le lunghe. Le ragazze mi hanno detto che vogliono riscattarsi giovedì prossimo. A Tortona sono state bene in campo, nonostante tutto. Il pubblico sangiovannese ci sostenga". Giovedì 30 maggio Galli-Derthona ore 18. Occorrono vincere 2 gare su tre per salire in A1.

Giorgio Grassi