Galli, operazione riscatto. De Cassan vuole esserci

di Giorgio Grassi

Questa sera la Polisportiva Galli giocherà a Moncalieri per cercare il rilancio, dopo alcune sconfitte dovute ad infortuni a cestiste di primo piano.

Quindi, ancora una Galli incerottata quella che affronterà le torinesi di coach Paolo Terzolo. Infatti, sono out sicure la bomber Meriem Nasraoui (operata al ginocchio sinistro lunedì 19), l’ala Giorgia Amatori (stiramento piede), la guardia Maria Flora Lazzaro (stiramento alla gamba sinistra), mentre l’altra ala Flavia De Cassan potrebbe essere recuperata, ma è molto difficile.

Lazzaro riferisce: "Stavo bene, avevo buona forma, questo malessere non ci voleva. Dovrò stare ferma fino a martedì prossimo e poi riprendere a correre. La sfida in casa del Moncalieri sarà dura – prosegue – ma le compagne che l’affronteranno sono sicura che daranno tutto per ritrovare la via del successo. Ora ce n’è grande bisogno per rilanciarsi".

TECNOENGINEERING: Cordola, Giordano, Landi, Salvini, Cicik.

Coach Paolo Terzolo.

POLISPORTIVA GALLI: Rossini, Reggiani, Petrova, Streri, Mioni.

Coach José Ignacio Fernandez Garcia.

Arbitri Prezzodagli e Mammola.