Galli sulle ali di Petrova . Garcia punta sulla bulgara

Alla corte del patron Salvatore Argirò della Polisportiva Galli è arrivata dal basket Torino.

Si chiama Aleksandra Petrova,

25 anni, di origine bulgara, un’ala-pivot. La ragazza

è di nazionalità bulgara, ma di formazione italiana. Petrova è una componente della Nazionale bulgara. Una trattativa complessa condotta da Argirò, con la collaborazione di Marco Florio, andata buon fine. E’ il botto di Natale del patron. La formazione di coach José Fernandez Garcia, capolista del campionato di A2 femminile, è ora tornata al completo. La Petrova ha già firmato il contratto e da domenica 7 gennaio alle 18, sarà a diposizione della Galli nella trasferta di La Spezia.

"Giocavamo finora senza la lunga, ora con la Petrova siamo coperti in ogni reparto", commenta coach Garcia. La pivot bulgara nella prima parte della stagione ha indossato la casacca della squadra belga House of Talents Kortiejk, dove ha chiuso con 6 punti e 3 rimbalzi di media a partita in 15 minuti. Nell’ultima gara contro la Castars Braine del Belgio ha chiuso il match con 16 punti in 24 minuti, 5 su sette da 2 punti e 2/2 da tre. Al Palagalli la vedremo contro la Logiman Broni.

Giorgio Grassi