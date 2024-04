Galloway il top di marzo. Pronto a restare a Reggio

Galloway superstar. Il cecchino della Pallacanestro Reggiana è stato eletto dalla Legabasket come miglior giocatore per il mese di marzo. Un periodo in cui l’ex asso Nba ha staccato gli avversari a suon di canestri e prestazioni stellari, tra cui quella da 38 punti contro Varese che attualmente rappresenta il record stagionale per la Serie A. In questo periodo Galloway ha tenuto una media di 22,8 punti e 20,2 di valutazione. Oltre alle prestazioni individuali, tornate ultimamente sui livelli di inizio stagione dopo un periodo di flessione, a colpire è lo spirito con cui l’uomo – ancor prima del giocatore – ha abbracciato la causa biancorossa diventando un punto di riferimento per tutti i compagni e per la stessa comunità reggiana. Galloway vive infatti la città, e in particolare il centro, come se abitasse qui da sempre e non è difficile sentirlo parlare in italiano: segno inequivocabile della volontà di integrarsi al meglio. Oltre a questo, ha già lanciato segnali di apertura per una sua permanenza anche nella prossima stagione. È ovvio che i matrimoni si fanno in due e che molto dipenderà anche dalla pretesa economica che avanzerà in estate, ma le premesse sono ottime e una sua conferma sarebbe un grandissimo valore aggiunto per un club in costante ascesa come quello reggiano. Fondamentale, in tal senso, sarà la partecipazione alle coppe europee che però è da sempre nel dna della società. Francesco Pioppi