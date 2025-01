Galvi allergica alle trasferte. Sconfitta anche a Gorgonzola. Ai playoff si inserisce Seregno

La Galvi Lissone lontano dal Palafarè non sa più vincere. Quella maturata nel weekend a Gorgonzola contro una Nuova Argentia incompleta è la quarta sconfitta di fila fuori casa per la squadra di Galli che stenta a spiccare il volo in classifica. Dopo questa caduta la squadra brianzola è inserita nel gruppone a quattro tra la settima e la decima posizione a quota 14 punti. Le percentuali al tiro da tre glaciali (4/22) alla lunga pesano e l’Apl va sotto anche di 23 lunghezze nel corso del terzo quarto. Persa anche la differenza canestri negli scontri diretti (71-58) contro una potenziale concorrente per la lotta playoff. In cui si inserisce anche il Basket Seregno che strappa la sua settima vittoria nel derby brianzolo contro la Fortitudo Busnago battuta al PalaSomaschini (stesso risultato di Gorgonzola 71-58). Solita buona distribuzione di punti nelle fila gialloblù con quattro elementi in doppia cifra (Cattaneo 14, Longoni 12, Pellizzoni 11, Tremolada 11).

Ro.San.