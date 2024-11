Gara piena di rimpianti. Matelica, finale da incubo

Bolzano

66

Matelica

61

ALPERIA : Mazzucco, Schwienbacher 7, Favaretto 2, Malintoppi 8, Cassini, Stefanczy 21, Gualtieri 8, Manzotti 10, Vaitekunaite 10. All. Romano.

HALLEY THUNDER MATELICA: Shash, Cabrini 11 (foto), Patanè 6, Celani 2, Gramaccioni 11, Gonzalez 16, Zamparini, Poggio 7, Bonvecchio 6, Andreanelli, Sanchez 2, Catarozzo. All. Sorgentone.

Arbitri: Di Franco e Mariotti.

Parziali: 18-14, 8-21, 24-14, 16-12.

Amarezza e rammarico per la Halley Thunder che torna da Bolzano con una sconfitta bruciante per come è maturata. Parte bene Matelica (10-4), poi recupera Bolzano con un 14-4 chiudendo il primo quarto avanti (18-14). Le ospiti non ci stanno e, dopo il pareggio (21-21), ingranano la marcia portandosi al riposo con il massimo distacco (26-35). Dopo l’intervallo, la gara riprende sugli stessi binari e la Halley Thunder allunga ancora (28-41). Sembra fatta per le matelicesi, invece ecco il prepotente ritorno delle locali che a 4 minuti e mezzo dal termine della terza frazione impattano sul 44-44 e a un secondo dalla fine effettuano il sorpasso (50-49). Così, cariche per la rimonta, sono le ragazze di Bolzano a spingere sull’acceleratore accumulando un vantaggio di 8 lunghezze, poi ridotte dalle matelicesi a una a 3’ dalla sirena. Gara riaperta, dunque, per la Halley Thunder che lotta ma nelle battute conclusive le altoatesine chiudono a +5.

m. g.