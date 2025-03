Gara senza mordente. Vela sconfitto

Vela Viareggio 50Basket Donoratico 61

VELA: Spilotro 6, Nieri 6, Albizzi 10, Mori 3, Romani 2, Bertuccelli. Bo 2, Biagiotti 19, Lopes Siera 2, Bartelloni, Giannecchini. All.Bonuccelli N.

BASKET DONORATICO: Tinagli 10, Panicucci 1, Gozzoli 11, Del Monte, Bruci F. 3, Bruci M. 13, Biagi 2, Batistini 12, Martinelli 3, Partigiani, Tassinelli 5, Cavallini 1. All. Triglia.

Arbitri: Puccinelli di Cascina e Borrini di Lastra a Signa.

Note: parziali: 10-19; 18-35; 30-47; 50-61. Tiri liberi. Viareggio: 15/23; Donoratico: 8/18.

CAMAIORE – In una partita con poche emozioni, il Vela ha deluso giocando senza mai dare l’impressione di poter vincere. Giusto il minimo indispensabile per evitare una batosta ma niente di più. Ad onor del vero mancavano capitan Ghiselli a letto con l’influenza e Spinelli all’ospedale in attesa del suo primo figlio. Forse il Vela ha pagato anche questo ma niente per giustificare una prova così opaca. Il solo Biagiotti si è salvato con un’eccezionale prestazione che alla fine l’ha portato a un totale di 19 punti realizzati e fermamente voluti in una giornata che l’ha visto protagonista. Scarsa la cronaca della partita che ha sempre visto gli ospiti nettamente avanti.

Eraldo Di Simo