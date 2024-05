Gara3, Forlì con le spalle al muro: "In campo tutto ciò che abbiamo"

"Il livello della serie ci impone di aumentare ancora di più la fisicità e l’attenzione all’interno dei 40 minuti, soprattutto dal punto di vista difensivo". Coach Antimo Martino presenta così gara 3 della semifinale playoff contro i giuliani (palla a due ore 20.30, PalaTrieste), che hanno inanellato 5 affermazioni su 5 nel post season. Un match che i biancorossi deve assolutamente vincere per non uscire di scena e continuare a sperare di passare il turno: l’eventuale gara4 si terrebbe domenica.

I triestini sono in vantaggio 2-0 dopo i due incontri del Palafiera che hanno dimostrato la solidità e l’energia di Candussi e compagni, capaci di vincere una volta di 23 e una di 15. "L’evidente crescita della nostra prestazione a rimbalzo in gara2 – puntualizza Martino – è sicuramente un aspetto positivo, ma non ancora sufficiente". Nel primo incontro i forlivesi erano stati infatti dominati da Trieste che aveva spadroneggiato sotto i tabelloni con 51 rimbalzi a 28. Erano stati 37 i rimbalzi difensivi conquistati dai giuliani, vista anche l’imprecisione al tiro di Cinciarini e compagni, ai quali se n’erano aggiunti molti (ben 14) anche in attacco. Domenica scorsa, invece, i forlivesi sono stati più brillanti sotto canestro, prevalendo per 35 a 33 ai rimbalzi. Anche la precisione offensiva dei forlivesi è migliorata (44%, dopo il 23% di gara1 con soli 49 punti segnati), ma gli uomini di coach Christian sono stati implacabili dall’arco (con il 45%), con Eli Brooks, Francesco Candussi, Michele Ruzzier e Justin Reyes tutti in doppia cifra, autori di una prestazione di grande livello.

Per cercare di allungare la serie la Pallacanestro 2.015 deve limitare il talento dei triestini, che a novembre in regular season si imposero 79-62, frutto però di un break nel finale. Il problema è che sul parquet del Palafiera i rivali sono apparsi in stato di grazia, concentrati e maturi nel gestire il vantaggio, con i forlivesi nella difficile condizione di dover inseguire fin dalla palla a due. In 80’ già giocati, Forlì è stata in vantaggio solo sul 3-0 di gara1 a pochi secondi dal via, poi sempre sotto. In gara2, ritrovatasi subito in svantaggio, è tornata a -1 sul 28-29 e ha avuto il tiro per il sorpasso sul 41-43 verso la fine del 2° quarto: decisamente troppo poco.

Detto della difesa, coach Martino allarga il discorso: "È chiaro che offensivamente abbiamo bisogno di percentuali diverse". Insomma, per riequilibrare il risultato, Trieste dovrebbe assesstarsi su percentuali più umane e, magari, Forlì trovare finalmente una serata ispirata. Anche se l’assenza per infortunio di Kadeem Allen non può non essere pesante su entrambi i lati del campo. "Sappiamo di essere spalle al muro – conclude il coach – e proprio per questo è il momento di mettere in campo tutto quello che abbiamo". Il rivale Jamion Christian, anche avanti 2-0, continua a riferirsi all’Unieuro con parole al miele: "Forlì si è dimostrata una squadra straordinaria, con un allenatore e un roster composto da professionisti orgogliosi e talentuosi – sono le parole diffuse dalla società di casa alla vigilia –. Abbiamo bisogno di continuare a migliorare".

I tifosi forlivesi potranno assistere alla partita al Multiplex Cineflash di Forlimpopoli, in via Emilia per Forlì 1403. Il biglietto costa 5 euro: può essere acquistato direttamente in cassa, oppure online, dalla nuova app accedendo alla sezione ‘Biglietteria’, o cliccando sul link https://bit.ly/TickOL-Cineflash fino ad esaurimento posti.