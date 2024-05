Garadue playoff. Bramante, atterraggio morbido a Fiumicino. E’ in vantaggio e la semifinale è dietro l’angolo

Oggi alle 18,30 a Roma contro Fiumicino il Bramante gioca garadue dei quarti di finale playoff di serie B Interregionale. I biancoblu scendono nel Lazio forti del 1-0 conquistato in casa due giorni fa. Nicolini: "È stato un post partita pieno di apprensione per le condizioni di Matteo Ricci dopo il colpo alla testa subìto per un durissimo scontro – spiega coach Massimliano Nicolini –. La preoccupazione ha spento subito la soddisfazione di avere vinto una gara molto difficile. La notizia dopo gli accertamenti che Matteo tutto sommato sta bene, ci ha rasserenato e quindi possiamo proiettare la nostra attenzione alla gara due in programma oggi pomeriggio a Fiumicino. Sarà un altro confronto difficile tecnicamente e molto intenso sotto l’aspetto fisico. Dobbiamo recuperare energie, trovare soluzioni alle situazioni tecniche che non hanno funzionato adeguatamente e presentarci fiduciosi di poter fare una partita migliore di gara uno". Ricci sta meglio, ma ha subìto una gran botta alla tempia. È stato tenuto in osservazione dopo garauno al pronto soccorso. "Onestamente non ho indicazioni se potrà giocare oggi – sottolinea Nicolini –. Spero che possa essere disponibile anche perché vorrebbe dire che ha recuperato completamente".

Il diesse Andrea Piccini analizza il match: "Sarà una partita difficile, andiamo in casa di una squadra ben organizzata, costruita per compiere il salto di categoria con un budget importante. Sono ben allenati. Noi dovremo giocare la miglior pallacanestro soprattutto in difesa come abbiamo fatto in garauno". Sul cammino finora svolto: "Abbiamo fatto un campionato al di sopra delle aspettative – afferma Piccini – sono molto contenti i ragazzi e lo staff per il lavoro svolto tutto l’anno. Abbiamo dimostrato che possiamo competere contro chiunque. Ed ora che siamo arrivati ai playoff speriamo di arrivare più lontano possibile". E aggiunge: "Proviamo quindi oggi a chiudere la serie e conquistare la semifinale. L’eventuale garatre sarebbe insidiosa. Tutte le partite sono tirate, il livello è alto. Quest’anno regna l’equilibrio". La Supernova Fiumicino potrà contare sul rientro del play Fanti: "Con lui in campo la squadra cambia forma, gira fi più, gioca meglio". E chiude: "Per loro è l’ultima spiaggia, noi dovremo giocare più tranquilli, sfruttando il loro eventuale nervosismo, dobbiamo correre e difendere, distenderci in contropiede, alzare i ritmi, solo così possiamo metterli in difficoltà".

b. t.