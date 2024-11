Garelli. "Loro atletici. Servirà molta lucidità»

E dopo il tris, i Blacks cercano il poker. I faentini saranno di scena alle 18 nella tana della Rimadesio Desio per cercare la quarta vittoria consecutiva, un obiettivo non semplice da raggiungere, perché i lombardi stanno attraversando un buon momento di forma. Con dodici punti in classifica, gli ultimi ottenuti mercoledì a Ragusa, Desio è tra le sorprese del campionato, grazie a gicatori esperti come Chiumenti, che a 37 anni sta vivendo una seconda giovinezza, l’ex Fumagalli, autore a Faenza nel 2018/19 di un ottimo campionato che gli regalò l’A2 la stagione successiva, e il giovane Cipolla, che ha una statistica incredibile. Nonostante sia un playmaker (atipico essendo alto due metri) è il miglior realizzatore, rimbalzista e assistman della squadra. I Blacks dovranno dunque fare molto attenzione ed inoltre ci sarà l’incognita di giocare la terza gara in una settimana, che potrebbe farsi sentire visto che i faentini sono reduci da due battaglie con Agrigento e Crema.

"Per prima cosa dovremo recuperare le energie fisiche e mentali che abbiamo speso in questa settimana – spiega coach Luigi Garelli - e poi bisognerà interpretare il match con lucidità. Desio è una squadra molto atletica che ha un buon impianto di gioco con giocatori esperti e giovani interessanti che permettono di avere tante tipologie di quintetto: tra i suoi pregi ci sono la difesa e il modo in cui sanno mettere in difficoltà l’avversario". Desio ha cambiato molti giocatori in estate e pur non essendo partita sotto le luci dei riflettori, può puntare ai playoff. "Tra gli uomini chiave di Desio ci sono Chiumenti che si divide sotto canestro con Bartninkas, giocatore più perimetrale e buon rimbalzista, gli esterni Cipolla, Fumagalli, Torgano e Perez e un tuttofare come Mazzoleni che può essere impiegato in più ruoli. Poi ci sono Albique e Tornari, buoni cambi che allungano a nove le rotazioni".

