Garelli. "Segnano tanto. Serve la gara perfetta»

Scontro d’alta classifica al PalaCattani. I Blacks riceveranno alle 18 il TAV Treviglio Brianza in una sfida che vedrà affrontarsi due delle imbattute del girone, e se anche parlare di classifica dopo ottanta minuti di gioco è certamente prematuro, sarà di sicuro un match molto interessante per testare il gruppo faentino. Treviglio Brianza è infatti una squadra molto ambiziosa, nata in estate grazie all’acquisizione del titolo sportivo di Brianza Basket, con il chiaro obiettivo di salire in A2 ed infatti ha un roster davvero competitivo e ben costruito. Dieci sono i giocatori nelle rotazioni, che hanno segnato 92,5 punti di media nei primi due turni, ed è un mix tra giocatori esperti come Sergio, Reati e Marcius (pivot croato che viaggia a 18 punti e 11 rimbalzi ed è tra i migliori stranieri della B), atleti che conoscono bene la categoria come Drocker e Alibegovic e giovani che sanno essere protagonisti come Zanetti (25 punti con Piacenza con 7 triple segnate), Cagliani, Manenti e Vecchiola.

I Blacks arrivano all’appuntamento galvanizzati dalle due vittorie consecutive e dai 105 punti segnati contro Ragusa che testimoniano come il gruppo abbia già trovato i migliori automatismi in attacco. Chiaramente i 96 punti subiti, fanno capire che in difesa bisogna fare meglio… "Treviglio Brianza è una delle squadre costruite per le prime posizioni – spiega coach Luigi Garelli – e ha dieci uomini nelle rotazioni, impiegati tutti con un buon minutaggio, con due giocatori per ogni ruolo. Ha tanta tecnica ed atletismo tra atleti esperti e giovani e può presentare molte tipologie diverse di quintetto. Per affrontarla al meglio dovremo giocare una grande partita limitando le negatività mostrate nelle prime due gare, restando sempre concentrati e stando attenti ad ogni minimo dettaglio. Per vincere contro simili avversari non bisogna soltanto seguire il piano tattico preparato, ma essere precisi al tiro e presenti a rimbalzo. Servirà quindi una grande prestazione del collettivo".

l.d.f