Gea sfida il Basket Asciano nella Divisione 1 regionale al PalaAustria

Undicesima giornata di campionato per la Gea nel torneo di Divisione 1 regionale. I ragazzi di coach Santolamazza oggi alle 18 al PalaAustria ospitano il Basket Asciano. Sfida delicata per i biancorossi che, pur terzi in classifica, oggi se la vedranno contro la formazione senese che bene si sta comportando finora con 12 punti conquistati ed un sesto posto attuale in classifica.

Per la Divisione 3 invece i biancorossi hanno espugnano San Vincendo 61-43 battendo la capolista. Dopo il passo falso in casa, i ragazzi guidati dal giocatore/allenatore Mattia Contri hanno dimostrato carattere e forza di squadra e si sono subito ritrovati aggiudicandosi una vittoria importantissima.

A livello societario poi, proseguono senza sosta gli allenamenti della squadra di Baskin, un gruppo straordinario che lavora con impegno e determinazione per prepararsi all’avventura del Campionato EISI di baskin. Al loro fianco, con lo stesso entusiasmo e spirito di squadra, tutti gli atleti e le nostre atlete delle giovanili, pronti a crescere, imparare e migliorarsi giorno dopo giorno. La strada è lunga, ma con la forza, la volontà e il cuore di questo gruppo, niente è impossibile.