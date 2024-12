Basket, Pielle ko in casa della Gema Montecatini

Pistoia, 1 dicembre 2024 – Una partita con un ritmo da playoff vede la Pielle uscire sconfitta dalla trasferta di Pistoia contro la T Gema Montecatini dell’ex Chiarini. Una partita estremamente lenta nel primo tempo con tanta difesa e moltissimi viaggi ai liberi che vedono la Pielle chiudere avanti sul 29-33.

Nel terzo quarto il ritmo aumenta, le squadre segnano molto e i termali riescono a raggiungere il pari a dieci minuti dalla fine. L’ultimo parziale è fatale per i biancoazzurri (come contro Ravenna, Chieti e Caserta), che si bloccano totalmente in attacco segnando solo 11 punti (5 negli ultimi secondi) e concedendone 19 alla T Gema guidata da un Passoni perfetto sia in attacco che in difesa.

Per i ragazzi di Campanella solito apporto offensivo dei tre esterni Leonzio, Venucci e Bonacini che chiudono rispettivamente con 20, 14 e 12 punti, mentre sono solo 13 i punti segnati dal resto della squadra. Per l’ex Chiarini 15 punti con 2/10 dal campo ma 10/11 ai liberi. Migliore in campo Passoni con 10 punti (3/4 da 3) e tutte le giocate decisive per vincere la partita.

IL TABELLINO

La T Tecnica Gema Montecatini - Toscana Legno Pielle Livorno 67-59 (13-17, 16-16, 19-15, 19-11)

La T Tecnica Gema Montecatini: Mateo Chiarini 15 (1/3, 1/7), Daniele Toscano 12 (5/9, 0/5), Mattia Acunzo 12 (2/4, 2/5), Lorenzo Passoni 10 (0/0, 3/4), Alberto Bedin 6 (3/4, 0/0), Marco Di pizzo 6 (3/4, 0/0), Lorenzo D'alessandro 4 (2/4, 0/2), Federico Burini 2 (0/0, 0/1), Jacopo Cellerini 0 (0/0, 0/0), Andrea Gattel 0 (0/0, 0/0), Riccardo Albelli 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 17 / 22 - Rimbalzi: 40 8 + 32 (Daniele Toscano 10) - Assist: 15 (Federico Burini 6)

Toscana Legno Pielle Livorno: Ennio Leonzio 20 (4/7, 2/6), Mattia Venucci 14 (0/1, 4/8), Davide Bonacini 12 (4/8, 0/4), Janko Cepic 5 (1/3, 1/5), Daniel Donzelli 4 (0/3, 1/4), Jacopo Vedovato 2 (1/3, 0/0), Maurizio Del testa 2 (0/0, 0/3), Alessandro Paesano 0 (0/1, 0/1), Luca Campori 0 (0/0, 0/2), Hristo Zahariev 0 (0/0, 0/0), Pietro Simonetti 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Baggiani 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 15 / 19 - Rimbalzi: 29 7 + 22 (Jacopo Vedovato 7) - Assist: 9 (Ennio Leonzio, Mattia Venucci, Janko Cepic 2)