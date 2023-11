Gema. Troppa discontinuità: "Approccio morbido»

Il settimo turno di campionato in Serie B Nazionale sancisce la fine dell’imbattibilità casalinga della Gema Pallacanestro Montecatini, piegata a domicilio 74-80 da una Libertas Livorno che si è rivelata più lucida negli ultimi due minuti del match, frangente in cui si è decisa la contesa. La squadra di coach Del Re è stata caparbia a trascinare fino a quel punto una partita che poteva prendere una piega ben peggiore, dal momento che fra terzo e quarto periodo gli ospiti hanno toccato i 13 punti di vantaggio, ma si è dimostrata ancora una volta troppo discontinua all’interno dei quaranta minuti: "Ci aspettavamo una partita in cui la fisicità della Libertas sarebbe venuta fuori, abbiamo avuto difficoltà contro la loro difesa a trovare le nostre soluzioni abituali, come testimonia il 37 percento da due, salvo poi andare un po’ meglio nel quarto periodo quando siamo riusciti a metterla sulla bagarre – commenta coach Marco Del Re - In generale però abbiamo avuto un approccio troppo morbido rispetto a quello che richiedeva questa partita e siamo mancati in diversi momenti del match, ma anche quando siamo riusciti a mettere la testa avanti nel punteggio siamo stati meno cinici dei nostri avversari. E’ chiaro che contro una squadra come Livorno, costruita per provare a fare il salto di categoria, non puoi permetterti di avere pause o fare errori come quelli che abbiamo commesso ai tiri liberi, dove abbiamo totalizzato un 1530 chiaramente insufficiente nell’economia di una gara persa per 6 punti". A voler vedere il bicchiere mezzo pieno, Gema ancora una volta ha lottato alla pari contro una seria candidata alla promozione in A2: "Siamo indubbiamente soddisfatti di questo, era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati ad inizio stagione, ora però è il momento di fare uno step ulteriore – ammette il tecnico rossoblù – Bene lottare, ma in determinati momenti della partita dobbiamo avere maggiore lucidità e un atteggiamento più duro".

Filippo Palazzoni