Germani a Napoli. Magro: "Avanti di questo passo"

Palle a due alle ore 19.30 per GeVi Napoli-Germani Brescia, anticipo della diciannovesima giornata di LBA Serie A UnipolSai. La capolista solitaria rende visita alla sorpresa numero uno del campionato, in quello che sarà il prologo dei quarti di finale di Coppa Italia.

Sette precedenti, gli ultimi sei nelle mani della squadra lombarda, che troverà i partenopei privi di Justin Jaworski, out per una sublussazione della spalla destra. Domenica 15 ottobre la Germani si è imposta per 80-71 nella gara di andata spinta dai 15 punti a testa di Bilan e Burnell.

Il centro croato è stato inserito in settimana nel quintetto ideale del mese di gennaio LBA.

Con una vittoria coach Alessandro Magro raggiungerebbe Andrea Diana, di cui in passato è stato assistente, al secondo posto nella classifica societaria con 51 successi. In testa c’è il leggendario Riccardo Sales con 130 vittorie.

A parlare proprio il coach toscano: "Terminato il mese di Gennaio, siamo riusciti a mantenere il ruolino di marcia che questa squadra dall’inizio del campionato sta provando ad avere, con una sola sconfitta al mese. Questo ci fa essere contenti di quello che stiamo facendo, soprattutto perché stiamo tenendo degli standard di rendimento sicuramente molto alti e questo ci dà la possibilità di continuare a difendere la prima posizione dalle immediate inseguitrici, come Venezia, Bologna e Milano, ma anche la stessa Napoli che continuano a disputare un campionato di altissimo livello". Brescia ritroverà Kenny Gabriel, di rientro dagli Stati Uniti dopo la nascita del figlio Carter.

Alessandro Maggi