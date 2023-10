Giornata di andata in Serie B Nazionale: anticipi e rinvii tra pugliesi e imolesi Giornata di anticipi e rinvii per la quinta giornata di andata del campionato di Serie B Nazionale, girone B. Lumezzane-Faenza rinviata per la scomparsa di un cestista della squadra lombarda. Le altre partite in programma: Virtus Padova-Bisceglie; San Vendemiano-Jesi; Chieti-Ravenna; Neupharma Virtus Imola-Ruvo di Puglia; San Severo-Andrea Costa Imola.