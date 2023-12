Giovanili. Bsl, gioie azzurre per Milazzo e Mosconi. I due baby chiamati in nazionale

Ultimo giorno di lavoro in azzurro per Marco Milazzo e Allegra Mosconi. I due giovani della Bsl San Lazzaro hanno risposto alle due convocazioni: Academy Camp Italia, che si è radunata a Granozzo con Monticello (Novara) e nazionale rosa under 16 a Roma. Per Marco Milazzo, classe 2009 è la conferma di una crescita che continua e che lo ha messo in luce per le sue grandi qualità; stesso discorso per Allegra Mosconi, classe 2008, playmaker-guardia, che sta riconfermando del suo grande talento. Le convocazioni di Milazzo e Mosconi sono la conferma del lavoro portato avanti dalla Bsl San Lazzaro in questi anni.