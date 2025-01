Giovanili. Due giorni con il "Memorial Monaci»

Oggi e domani due belle giornate di basket: torna il Memorial Luciano Monaci. Al PalAustria quadrangolare benefico con gli under 13 di Pallacanestro Grosseto, Costone Siena, Calcinaia e don Bosco Livorno. Insieme ad Abio. Il palazzetto grossetano sarà il palcoscenico per tanti giovani talenti under 13, che si contenderanno il trofeo dedicato all’indimenticato coach grossetano, che tanto ha dato al mondo della pallacanestro, offrendo sempre una visione avanzata e originale di questa disciplina. Torneo ufficiale Fip, organizzato dalla Pallacanestro Grosseto Team 90.

Il torneo inizierà oggi alle 15.30 con la gara Don Bosco Livorno-Pallacanestro Grosseto. A seguire Calcinaia-Costone Siena. Domani alle 9.30 Pallacanestro Grosseto-Calcinaia, poi a scendere in campo saranno Costone Siena e don Bosco Livorno. Dopo la pausa pranzo si riprenderà alle 15 con Calcinaia-Don Bosco Livorno, quindi la sfida Pallacanestro Grosseto-Costone Siena. Terminata anche questa partita si terranno le premiazioni.