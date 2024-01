Giovanili ferraresi a luci ed ombre. Bene l’under 17, cade l’under 15

Luci ed ombre per le formazioni giovanili di Vis 2008. In Divisione Regionale 2, prosegue il momento positivo per il gruppo guidato da coach Dalpozzo, che batte 75-62 Gallo Basket e chiude al secondo posto il girone d’andata: sugli scudi Frigatti e Biolcati, autori rispettivamente di 20 e 19 punti. L’Under 19 Silver di coach Bacilieri viene invece sconfitta dalla Nazareno Carpi per 75-63, al termine di una partita giocata comunque in maniera positiva dai ragazzi della Vis. Netta affermazione per il gruppo Under 17 Silver, che nel derby cittadino contro la Scuola Basket si impone per 101-50 con ben sei giocatori in doppia cifra, mentre al contrario l’Under 17 Csi subisce una dura lezione da Stars Sport Insieme (63-16). Scendendo in Under 15 Eccellenza, la Bondi Vis lotta in casa della Sg Fortitudo ma il divario tra le due squadre è troppo ampio, e il punteggio finale dice 87-53 per i bolognesi. Passo falso anche per l’Under 14 Csi, battuta a domicilio 52-74 da Granarolo Basket Village nonostante i 21 punti di Masarati; non arrivano i due punti neppure per l’Under 13 Elite, battuta 41-67 dalla Cestistica Argenta. Tanto divertimento per gli Aquilotti, in particolare nel derby tra Bondi Vis "B" e "C", col punteggio finale che premia la Vis "C" per 35-26; successo per il gruppo Vis "A" nel derby con la Sbf (60-18), mentre la sfida con l’International Imola finisce in parità (42-42) e la gara di tiro per decretare il vincitore – come da regolamento – premia gli imolesi per 12-9.