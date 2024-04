Giovanili. Fine corsa per gli Angels. Ibr vola

Finisce il campionato Under 19 degli Angels e termina anche il percorso nelle giovanili di diversi ragazzi, che dall’anno prossimo nuoteranno solamente nel mare senior. I gialloblù nell’ultima gara di regular season hanno perso ad Ancona in casa della Stamura. I locali si sono imposti 87-84 al termine di un match sempre molto equilibrato, con i ragazzi di Serra avanti dopo 10’ grazie a un’ottima vela dell’attacco (23-24) e i marchigiani a sorpassare per il +5 dell’intervallo (47-42). Spettacolo e alto numero di possessi anche in un terzo quarto pirotecnico, che porta il match sul 70-68 del 30’. Nei dieci minuti conclusivi si gioca sui dettagli. Gli Angels non mollano fino alla fine, ma Ancona è brava a indovinare un paio di possessi decisivi e a chiudere sul +3. Il tabellino dei clementini: Antolini 2, Bonfè 6, Panzeri 2, Mulazzani 20, Benzi 13, Baschetti, Macaru 12, Lombardi 8, Mari ne, Di Giacomo ne, Sirri 21, Morri ne. All.: Serra.

Continua invece il campionato dell’Under 15 Ibr, che lunedì prossimo ospiterà Modena per la terzultima gara di regular season. I biancorossi, a un passo dalla matematica certezza del primo posto (+4 su San Lazzaro), nell’ultimo impegno prima di Pasqua hanno schiantato a domicilio Fidenza. Nel 62-108 finale, decisivo un inizio di partita a tutto gas che ha scavato subito un solco importante tra le due squadre (14-35 al 10’). Il tabellino: Ruggeri 28, Albani 18, Ciancarelli 16, Tura 13, Fascicolo 10, Ronci 9, Cantore 4, Bellucci 4, San Martini 2, Morandi 2, Trevisani 2, Bronzetti. All.: Verni.