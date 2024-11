Giovanili. Gea, turno amaro. L’Under 17 paga le assenze, l’Under 14 un pessimo inizio

La Gea under 17 con soli sei ragazzi a referto s’arrende sul campo del Sei Rose Rosignano, mentre la formazione femminile Under 14 è stata battuta dal Nuovo Basket Altopascio.

Battuta d’arresto con il Basket Sei Rose nella prima trasferta dell’anno per la formazione under 17 della Gea, sul parquet di Rosignano. I ragazzi allenati da Marco Romboli e Pier Paolo Di Rosa, reduci dagli scivoloni contro Libertas Livorno e Piombino, sono usciti battuti dal confronto per 78-44, soprattutto a causa di un organico ridosso all’osso, per la concomitanza con la partita degli under 15, ma anche per alcune assenze importanti. I biancorossi sono andati a giocare, a onorare l’impegno e gli avversari, purtroppo con solo sei elementi, che nella gara non si sono risparmiati e hanno messo impegno e cuore in tutta la durata del match.

GEA: Alessandro Pepi, Mirko Maccarrone, Lorenzo Manconi, Federico Ossola, Marco Ruggiero, Ludovico Diligenti.

Sconfitta interna per la formazione Under 14 femminile, che s’arrende al Nuovo Basket Altopascio (43-73) , al termine di un incontro compromesso nel primo tempo, con 21 punti di ritardo. Le ragazze di Luca Faragli hanno avuto una bella reazione nel terzo periodo, vinto 21-12, che ha permesso di portarsi a -12. Nelle ultime fasi del match, però, Altopascio ha infilato un parziale di 24-6, che ha consentito di chiudere con un gap di 30 punti, troppo pesante, visto il comportamento delle giovani grossetane.

GEA: Marku, Della Valle, Fuiano 2, Franci, Grilli 4, Bisanti 3, Marconi 11, Tafuro, Sgamato, Gosti, Cardelli 11, Apicella 12.