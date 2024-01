Giovanili. Gea, Under 14 al quarto posto

Le Under 14 della Gea balzano al quarto posto, sconfitta onorevole per gli Under 17 sul campo della Virtus Certaldo. Le ragazzine di coach Luca Faragli salgono al quarto posto del campionato Under 14, grazie alla bella vittoria sul campo di Montecatini (56-37). Il quintetto allenato da Luca Faragli ha iniziato piano, chiudendo il primo quarto in ritardo di due punti (13-11), ma con un parziale di 14-5 è andato all’intervallo lungo sopra di sette. Nella ripresa, trascinate da Matilde Pepi, top scorer con 25 punti, le biancorosse hanno aumentato il divario.

GEA: Pepi 25, Zito, Bisanti, Mazzi 2, Marconi 13, Giorgi 4, Diacene 4, Manganelli 4. All. Luca Faragli.

Sconfitta con l’onore per la formazione Under 17 maschile sul campo della big Virtus Certaldo (65-30). I ragazzi di Silvio Andreozzi escono dal campo con un sorriso, per essere riusciti a limitare il passivo contro la corazzata.

GEA: Pepi 6, Ossola, Ronchini 5, Corsi, Faragli 15, Diligenti, Capolupo 2, Bracalari 2. All. Andreozzi.