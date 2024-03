Giovanili: la formazione di Giovanni Luminati qualificata per il terzo anno consecutivo come prima della classe. Fainke molto migliorato e gioca da dominatore. L’Under 19 liquida la Fortitudo e va alle finali nazionali

È terminata nella giornata di lunedì la regular season del campionato under 19, con il girone 5 vinto dalla Carpegna Prosciutto di coach Luminati, con 20 vittorie e due sole sconfitte all’overtime. Pesaro si qualifica come testa di serie alle Finali Nazionali per il secondo anno consevutivo e si prepara a difendere il quarto posto dello scorso anno. L’ultima sfida del girone interregionale ha visto come avversaria la Fortitudo Bologna, regolata con facilità già nel primo quarto, ottenendo un vantaggio iniziale corposo di 23-9 per poi alimentarlo quarto dopo quarto. All’intervallo il punteggio recita, 40-24, per poi allargarsi al 70-47 di fine terzo quarto che chiude ogni discorso. con largo anticipo. Finisce con il risultato finale di 90-68, con Fainke assoluto dominatore da 29 punti. Il coach Giovanni Luminati ha premiato Elia Sgarzini, alla sua ultima partita Under 19 alla Baia con una maglia personalizzata. Infila la terza marcia la VL under 17, autrice di una prova convincente contro Alfa Omega Ostia per 91-61, ribaltando così il -19 dell’andata e, in virtù della sconfitta di Livorno, prendendosi la vetta della classifica. Match dominato fin dalle prime battute (31-16 al ‘10) la squadra di coach Costa controlla agevolmente scavando il +25 nel terzo parziale (71-46) e gestendo fino alla sirena trascinata dai 26 di Stable Terry e dai 22 di De Gregori. Dopo la pausa pasquale la VL sarà di scena a Reggio Emilia (battuta 77-71 all’andata), in una sfida già decisiva, con le prime cinque squadre (su sei) racchiuse in due punti. Perde infine per il secondo weekend consecutivo la VL under 15, che viene sconfitta 57-63 in casa dal Porto Sant’Elpidio .

Leonardo Selvatici